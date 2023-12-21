Kandıra'da yerli malı haftasında minik öğrencilere yerli ve milli sürprizi

Türkiye genelinde Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan "Yerli Malı Haftası" kapsamında sınıflarda renkli etkinlikler gerçekleşti ve öğrenciler unutulmaz bir deneyim yaşadı. Türkiye'nin gururu olan yerli ve milli araçlar, Selma-Orhon Atameriç Anaokulu'nun bahçesine getirerek öğrencilerin yakından görmelerini sağladı.

Kandıra'da Anaokulu öğrencileri, Türkiye’nin gururu yerli otomobil TOGG aracı, Otokar üretimi Kocaeli Özel Hareket Biriminde kullanılan ZTP ve yerli VOLKAN firmasının ürettiği İTFAİYE araçları Selma-Orhon Atameriç Anaokulu bahçesinde sergilenen yerli otomobillerini inceleyen öğrenciler, araçla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi, öğrencilerden bazıları araca bindirilerek okul bahçesinde gezdirildi.

Etkinliğe Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kızmaz, Şube Müdürü İsa Ekiz, Selma-Orhon Atameriç Anaokulu Müdürü Serhat Özkaya, merkez Okul Müdürleri, birçok kurum yetkilisi, öğretmenler, okul aile birliği ve üyeleri, katıldı. Selma-Orhon Atameriç Anaokulu’nda ise farklı bir uygulamaya imza atıldı. Öğrenciler ailelerine hazırlattıkları yöresel yiyecekleri, okula getirerek arkadaşlarıyla paylaştı.

Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran;“Sizlerden de bu yaşlarınızda mümkün olduğunca yerli ürünleri tercih etmenizi, gelecekte ise bu ülke için değerler üreten başarılı bireyler olmanızı bekliyoruz. Çünkü bir ülke kendi ihtiyaçlarını üretip kullanırsa ve dışa bağımlılığı azalırsa, ekonomik olarak daha özgür ve başarılı olur. Kazandığı parayı da kendi insanının gelişimine harcar” dedi.

Törende açılış konuşmasını yapan Selma-Orhon Atameriç Anaokulu Müdürü Serhat Özkaya, "Burada öğrencilerimiz yerli ve milli arabamızla tanışsın istedik. Çok mutlu oldular. Yerli malı haftasının sadece meyveleri tüketmekle olmadığını göstermek istedik. Yerli malının milli ürünler kapsamında gerçekleştirildiğini, bunu öğrencilerimizin görmesi adına biz de bu haftaya istinaden yerli üretim TOGG aracı, Otokar üretimi Kocaeli Özel Hareket Biriminde kullanılan ZTP ve yerli Volkan firmasının ürettiği İTFAİYE aracımızı, yerli, milli gurur olarak buraya getirdik. Bu araçlarımızı özellikle öğrencilerimize tanıtmak istedik. Çocuklarımız çok güzel bir anı da yaşamış oldular. Ülkemizin yetiştirmiş olduğu mühendislerimizin yapmış olduğu akıllı aracı, TOGG, ZTP, İTFAİYE'yi öğrencilerimize, çocuklarımıza tanıtırken, ileride daha gelişmişlerini yapacaklarına inancımızın tam olduğunu göstermek istedik" dedi.