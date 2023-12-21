İzmit’e HÜRRİYET, Büyükşehir’e AKAR

Tabanda Birleşmeliyiz - Başlığı okuyunca kesinmiş gibi ama açıklamada konuşuluyor denmiş!Halk olarak tabanda kazanacak adayda birleşmeli gelir dağılımındaki adaletsizlikle halkı ezen,mültecilere kendi halkından çok değer veren akp nin saltanatına son vermeliyiz.Fetö terör örgütünü başımıza saran akp nin akıllanmayarak yine tarikat ve cemaatlerle birlikte yol almaya başlaması dilerim halkımız için bardsğı taşıran son damla olur.