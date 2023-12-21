İzmit’e HÜRRİYET, Büyükşehir’e AKAR

Edindiğimiz bilgiye göre önceki gün Ankara’da genel merkez yöneticileriyle görüşen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Büyükşehir’i değil, İzmit’i istedi. Bir başka bilgiye göre de Ankara’ya giden TBMM eski Başkan Vekili ve CHP eski Milletvekili Haydar Akar’ın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına talip olduğu öğrenildi.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet
TBMM eski Başkan Vekili ve CHP eski Milletvekili Haydar Akar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Semih - Yakışır
Tabanda Birleşmeliyiz - Başlığı okuyunca kesinmiş gibi ama açıklamada konuşuluyor denmiş!Halk olarak tabanda kazanacak adayda birleşmeli gelir dağılımındaki adaletsizlikle halkı ezen,mültecilere kendi halkından çok değer veren akp nin saltanatına son vermeliyiz.Fetö terör örgütünü başımıza saran akp nin akıllanmayarak yine tarikat ve cemaatlerle birlikte yol almaya başlaması dilerim halkımız için bardsğı taşıran son damla olur.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.