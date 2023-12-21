21 Ara 2023 - 16:30- Siyaset G:

İzmit’e HÜRRİYET, Büyükşehir’e AKAR

CHP’de yerel seçim süreci bütün hızıyla devam ediyor.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
İzmit’e HÜRRİYET, Büyükşehir’e AKAR mask
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Edindiğimiz bilgiye göre önceki gün Ankara’da genel merkez yöneticileriyle görüşen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Büyükşehir’i değil, İzmit’i istedi. Bir başka bilgiye göre de Ankara’ya giden TBMM eski Başkan Vekili ve CHP eski Milletvekili Haydar Akar’ın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına talip olduğu öğrenildi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet

TBMM eski Başkan Vekili ve CHP eski Milletvekili Haydar Akar
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21 Ara 2023 - 16:30 - Siyaset

Muhabir  Mesut Akbulut

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Yorumlar

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Tabanda Birleşmeliyiz - Başlığı okuyunca kesinmiş gibi ama açıklamada konuşuluyor denmiş!Halk olarak tabanda kazanacak adayda birleşmeli gelir dağılımındaki adaletsizlikle halkı ezen,mültecilere kendi halkından çok değer veren akp nin saltanatına son vermeliyiz.Fetö terör örgütünü başımıza saran akp nin akıllanmayarak yine tarikat ve cemaatlerle birlikte yol almaya başlaması dilerim halkımız için bardsğı taşıran son damla olur.

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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