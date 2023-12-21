Solist Dr.Öğr.Üyesi Kenan Serhat İnce yönetiminde Öğr.Gör. Ömer Faruk Kacar tambura, Yusuf Bağcıer divan bağlama, İrem Özyurt cura, Hüseyin Emir Turhan keman, Arş.Gör. Gökhan Çaylak şehrud, Öğr.Gör. Nurten Yılmaz daire ve Sara Kurşun’un bendir icra ettiği konserde, dinleyicilerden türkü okumak isteyenlere eşlik ettiler. Konser ilgi ve memnuniyetle karşılandı.
- Kültür-Sanat
Öğretim üyeleri ve öğrencilerden, Türk Halk Müziği’nden Seçme Eserler konseri
Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri S.B.Ü. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde Türk Halk Müziği’nden Seçme Eserler konseri verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.