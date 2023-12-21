Öğretim üyeleri ve öğrencilerden, Türk Halk Müziği’nden Seçme Eserler konseri

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Solist Dr.Öğr.Üyesi Kenan Serhat İnce yönetiminde Öğr.Gör. Ömer Faruk Kacar tambura, Yusuf Bağcıer divan bağlama, İrem Özyurt cura, Hüseyin Emir Turhan keman, Arş.Gör. Gökhan Çaylak şehrud, Öğr.Gör. Nurten Yılmaz daire ve Sara Kurşun’un bendir icra ettiği konserde, dinleyicilerden türkü okumak isteyenlere eşlik ettiler. Konser ilgi ve memnuniyetle karşılandı.