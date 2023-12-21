Akçer, bu yıl yaptıkları çalışmaları anlattı

Akçer, gazetecilere, 2023 yılı içerisinde çeşitli çalışmalar yaptıklarını, üyelerin isteklerini gerçekleştirmek için atabilecekleri en iyi adımları atmaya gayret ettiklerini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yaklaşık 500 personelin katıldığı arama kurtarma çalışmalarında 12 kişinin enkazdan sağ çıkarıldığını aktaran Akçer, deprem bölgesine 4 tır malzeme, 50 sobalı çadır ve 150 bin lira yardım gönderdiklerini ifade etti.

Akçer, 2024 yılının herkes için mutlu, sağlıklı ve huzur dolu bir yıl olmasını diledi.