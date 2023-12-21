Akçer, bu yıl yaptıkları çalışmaları anlattı

Akçer, gazetecilere, 2023 yılı içerisinde çeşitli çalışmalar yaptıklarını, üyelerin isteklerini gerçekleştirmek için atabilecekleri en iyi adımları atmaya gayret ettiklerini belirtti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yaklaşık 500 personelin katıldığı arama kurtarma çalışmalarında 12 kişinin enkazdan sağ çıkarıldığını aktaran Akçer, deprem bölgesine 4 tır malzeme, 50 sobalı çadır ve 150 bin lira yardım gönderdiklerini ifade etti.
Akçer, 2024 yılının herkes için mutlu, sağlıklı ve huzur dolu bir yıl olmasını diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.