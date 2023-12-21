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Akçer, bu yıl yaptıkları çalışmaları anlattı

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Şakir Akçer, bu yıl yaptıkları çalışmaları anlattı.

Anadolu Ajansı
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Akçer, bu yıl yaptıkları çalışmaları anlattı mask

Akçer, gazetecilere, 2023 yılı içerisinde çeşitli çalışmalar yaptıklarını, üyelerin isteklerini gerçekleştirmek için atabilecekleri en iyi adımları atmaya gayret ettiklerini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yaklaşık 500 personelin katıldığı arama kurtarma çalışmalarında 12 kişinin enkazdan sağ çıkarıldığını aktaran Akçer, deprem bölgesine 4 tır malzeme, 50 sobalı çadır ve 150 bin lira yardım gönderdiklerini ifade etti.

Akçer, 2024 yılının herkes için mutlu, sağlıklı ve huzur dolu bir yıl olmasını diledi.
# Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Şakir Akçer, ifade, Kahramanmaraş

21 Ara 2023 - 16:49 - Gündem

Muhabir  Anadolu Ajansı

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