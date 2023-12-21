BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLEMEK İÇİN 12 STRATEJİ

Bu yazıya geçmeden önce bir iki hatırlatma yapmak istiyorum. İnsanlar bir yerde “x yiyeceği veya takviyesi bağışıklığa iyi geliyor” diye bir haber okuyorlar. Sanıyorlar ki onu alınca bağışıklık güçlenecek. Böyle bir şey imkansız. Beslenmeyi ve yaşam tarzını düzeltmeden ne yerseniz yiyin hangi takviyeyi kullanırsanız kullanın işe yaramadığını görürsünüz. Bir şeyler pazarlayan umut tacirlerinin oyununa düşmemek lazım.

Ben ( @a.okancaglar ) 12 yıl boyunca her gün 12 adet ilaç içtim. 50 binden fazla içtiğim bu ilaçlar beni iyileştirebildi mi? Bırakın iyileştirmeyi o süreçte kaç tane organımı kaybettim. Eşim de aynı şekilde. Nasıl iyileştiğimizi @a.okancaglar hesabından görebilirsiniz.

Biz 9 yılı aşkın süredir grip vb olmuyoruz. Bazen vücudumuz hiç tanışmadığı bir virüsle tanışıyor yani ŞİFAYI KAPIYORUZ. Ancak o virüsü en geç bir - iki gün içinde yerle bir ediyoruz. Grip olacak gibi oluyoruz. Bir en geç iki günde kurtuluyoruz çünkü BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZ KUVVETLİ.

Biz aşağıdaki 12 maddenin 11,5 adedini uyguluyoruz. Sadece 10. Maddedeki probiyotiği doğal yollardan alıyoruz, sindirim enzimi kullanmamıza gerek bile kalmıyor.

1- Şükran duygusuna sahip olun ve olumlu olun.

2- İyi uykuya öncelik verin.

3- Şeker ve işlenmiş gıdalardan uzak durun.

4- Uzun aralıklı beslenme/açlık uygulayın.

5- Bağışıklığı destekleyen gıdalar tüketin.

6- Temiz hava ve güneş alın ve topraklama yapın.

7- Düzenli hareket ve egzersiz yapın.

8- Yeterli su için, bitki çayları için, susuz kalmayın.

9- D vitamini düzeylerini optimize edin.

10- Probiyotik ve sindirim enzimi kullanın.

11- C Vitamini ve çinko kullanın.

12- Infrared sauna kullanın.

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Sağlıklı Yaşıyoruz

Kaynak: https://drjockers.com/immune-support-strategies/