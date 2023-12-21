YEDEP, 2024 yılında 25 milyon TL'lik hibe verecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteğiyle, Kocaeli Kent Konseyi tarafından yürütülen, toplum temelli yapılan çalışmaların uygulanması ve yerel düzeyde sürdürülebilir bir kalkınma sağlaması amacıyla başlatılan Yerel Destek Programında (YEDEP) 2024 yılı proje hibe başvuruları başlıyor. Hibe programı için proje başvuruları 01 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2024 saat 23.59’da sona erecek. Bu kapsamda YEDEP’in ilk eğitim programı İzmit Sivil Toplum Merkezinde yapıldı. Eğitimde hibe başvuru koşulları ve proje hazırlama ile ilgili detaylı konular aktarıldı. YEDEP’in İzmit’teki toplantısına bölgedeki STK temsilcileri katılım gösterdi.

İKİ BAŞVURU ALANI BULUNUYOR

YEDEP Programı kapsamında küçük ve büyük ölçekli projeler olmak üzere iki başvuru alanı bulunuyor. Her alanda proje konuları bulunurken hazırlanacak projelerin bu konu başlıkları ile ilgili olması bekleniyor. Program kapsamında sunulacak tüm proje tekliflerinin öncelik alanlarına göre belirlenen hibe başvuru şartları doğrultusunda ve belirtilen öncelikler altında yer alan konuları kapsayacak şekilde sunulması gerekiyor.

KONU BAŞLIKLARI NELER?

Öncelik 1’de; Doğa, Çevre ve Hayvan Hakları, Hemşerilik ve Kentlilik Bilinci, Kent Tanıtımı ve Turizmi, Kültür ve Sanat, İstihdam ve Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Sosyal içerme, Gençlik, Aile ve Kadın, Afet Bilinci ve Farkındalık adlı 10 konu başlığı yer alıyor. Öncelik 2’de ise; Çevre ve İklim Değişikliğiyle Mücadele, İstihdam, Kırsal Kalkınma ve Turizm, Afetlere Karşı Mücadele, Toplum ve Geleneksel Aile Yapısının Korunması, Gençlik, Bilişim ve Teknoloji, Engelli Çalışmaları ile Medya ve Dezenformasyonla Mücadele konuları yer alıyor. Aile, Kadın, Gençlik ve Engelli çalışmaları 5 konu başlığı bulunuyor. Hibe desteğinden faydalanmak isteyen STK’lardan hazırlanacak projelerin bu konu başlıkları ile ilgili olması bekleniyor.

MALİ DESTEK 25 MİLYON TL

Program kapsamında desteklenecek projeler için toplam kaynak tutarı 25.000.000 TL olarak belirlendi. Sivil toplum kuruluşlarına başvuru alanına göre proje başına birinci alan için en az 25.000 TL en fazla 150.000 TL ve ikinci alan için ise en az 150.000 TL en fazla 500,000 TL tutarında mali destek verilecek. Proje sürelerinin başvuru alanına göre 4-6 ve 5-8 ay olması gerekiyor

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Program iki ayrı proje başvuru alanı üzerinden uygulanacak olup, bu bağlamda uygunluk kriterlerini taşıyan Kocaeli’nde faaliyet gösteren Dernekler, Vakıflar, Federasyon ve Konfederasyonlar başvuru yapabilir.

YEDEP NEDİR?

Kocaeli Kent Konseyi tarafından ilk olarak 2022 yılında başlatılan ve bu yıl üçüncü dönemi olan YEDEP, Sivil Toplum Kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin artırılması yoluyla kapsamlı çözüme katkı sağlayacak, toplum yararına yapılan faaliyetleri teşvik edecek, kentlilik bilincini ve aidiyetini geliştirmek için yenilikçi projelerin desteklenmesini amaçlıyor. Program ile kapsamlı çözüme katkı sağlayan projeler aracılığıyla şehre aidiyetin, güvenin, diyaloğun ve iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.