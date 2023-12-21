CHP'Lİ KANKO 3 İSME SESLENDİ: "VATANDAŞI KORUYAMAYACAKSINIZ BU KURUMUN NE ANLAMI VAR?"

“85 milyon yurttaşımızın yanı sıra ülkemizdeki 8-10 milyon Suriyeli, Afganlı, Iraklı dahil herkesin bilgileri çalınmış veya satılmış” diyen Kanko konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“ Türkiye'de kişisel veri güvenliği, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) tarafından düzenlenmektedir. KVKK, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve korunmasıyla ilgili standartları belirler.

Kişisel veriler, bir bireyin tanımlanabilir ve belirli bir kişiye ait bilgileridir.

Bu veriler, bir bireyin tanımlanmasını mümkün kılan bilgilerdir ve gizlilikleri korunmalıdır. Kişisel veri işleme ve koruma konularında dikkatli olunması, güvenlik önlemleri alınması önemlidir

Kişisel veri güvenliği konusunda dikkatli olunması, güçlü şifreler kullanılması, güvenilir internet bağlantıları tercih edilmesi gibi önlemler almak önemlidir. Ancak Türkiye’de yaşayan vatandaşların kişisel bilgileri bazı karanlık internet sitelerinde yayınlanıp satılıyor. Milyonlarca vatandaşımızın Bilgileri Kişisel Veri Borsasında Satılıyor! Çok sayıda kişinin çalınan kimlik bilgileriyle banka hesabının boşaltıldığı, adlarına krediler çekilip başka hesaplara aktarıldığı iddialarıyla ilgili kamuoyunun biran önce aydınlatılması gerek!

85 milyon yurttaşımızın yanı sıra ülkemizdeki 8-10 milyon Suriyeli, Afganlı, Iraklı dahil herkesin iletişim bilgileri, adres, telefon numarası, e-posta adresi, yaş, cinsiyet, doğum tarihi, medeni durum, finansal bilgiler, banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, sağlık bilgileri, hastalıkları, ilaçları, sağlık geçmişi, eğitim bilgileri, okul ve üniversite bilgileri, mezuniyet tarihine kadar çalınmış veya satılmış.

Buradan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile KVKK Başkanı Faruk Bilir’e seslenmek istiyorum;

Vatandaşlarımızın TC kimlik numaraları, soy, kütük ve adres bilgilerine kadar her şey internette dolaşıyor.

Bunun sorumlusu, kişisel bilgilerimizi korumakla görevli olan devlettin kurum-kuruluşlarıdır, hükümettir, KVKK’dır, Adalet Bakanlığı’dır, İçişleri Bakanlığı’dır.

Devletin elindeki bütün veriler çalınmış! Veya yetkili-ilgili kişiler tarafında satılmış!

Kişisel Verileri Koruma Kurumu bu konularda neler yapmakta çok merak ediyorum!

Vatandaşı koruyamayacaksınız bu kurumun ne anlamı var?

Ülkenin ulusal güvenliğinin tehdit eden bu verilerin sızdırılmasında veya çalınmasında sorumlularla ilgili biran önce işlemler yapılmalıdır!” ifadelerini kullandı.