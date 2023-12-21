Kocaeli'de bir kişiyi silahla tehdit ederek yaraladıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, M.Ç'nin "kasten yaralama", "yağma" ve "silahla tehdit edilmesiyle" ilgili çalışma başlatıldı.
Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliler İ.H.A, M.A, A.R.A, S.A, C.A.D. ile A.İ'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, A.R.A. ile S.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.H.A. ve C.A.D'ye adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüpheli A.İ. ise emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.