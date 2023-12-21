Kalp Sağlığımıza Kötü Gelecek 8 Gıdaya Dikkat!

Aşırı veya düzenli tüketildiğinde kalp sağlığını olumsuz etkileyebilecek bazı gıda türleri vardır. İşte çok miktarda tüketildiğinde genellikle kalp sağlığına zararlı olduğu düşünülen sekiz gıda türü:

İşlenmiş Etler: Pastırma, sosis, salam ve sosisli sandviç gibi işlenmiş etler genellikle yüksek miktarda doymuş yağ, sodyum ve koruyucu içerir. Düzenli tüketim, kalp hastalığı ve felç riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir.

Trans Yağlar: Genellikle kısmen hidrojenize yağlarda, margarinde, kızartılmış gıdalarda ve ticari olarak fırınlanmış ürünlerde bulunan trans yağları içeren gıdalar, LDL kolesterol seviyelerini ("kötü" kolesterol) yükseltirken HDL kolesterolü ("iyi" kolesterol) düşürerek kalp hastalığı riskine katkıda bulunur.

Şekerli Yiyecek ve İçecekler: Şekerli içeceklerde, şekerlemelerde, hamur işlerinde ve tatlandırılmış tahıllarda yaygın olarak bulunan ilave şekerlerin yüksek miktarda alımı obeziteye, tip 2 diyabete ve kalp hastalığı riskinin artmasına neden olur.

Çok Tuzlu Gıdalar: Aşırı tuz alımı yüksek tansiyona yol açabilir ve kalp hastalığı ve felç riskini artırabilir. İşlenmiş ve konserve gıdaların yanı sıra fast food gıdalar da genellikle yüksek oranda sodyum içerir.

Doymuş Yağlar: Yağlı et parçaları, tam yağlı süt ürünleri, tereyağı ve bazı tropikal yağlar (hindistan cevizi ve palmiye yağı gibi) gibi doymuş yağ oranı yüksek gıdalar, LDL kolesterol seviyelerini artırarak kalp hastalığına potansiyel olarak katkıda bulunur.

Çok İşlenmiş Gıdalar: Bazı hazır yemekler, cipsler ve paketlenmiş atıştırmalıklar gibi aşırı işlenmiş gıdalar genellikle yüksek miktarda sağlıksız yağ, şeker, tuz ve katkı maddeleri içerir ve bu da kalp sağlığını olumsuz yönde etkiler.

Fast Food ve Kızarmış Gıdalar: Hamburger, kızarmış tavuk, patates kızartması ve diğer kızarmış yiyecekler de dahil olmak üzere fast food ürünleri genellikle sağlıksız yağlar, sodyum ve kalori bakımından yüksektir ve düzenli olarak tüketildiklerinde kilo alımına ve kalp sorunlarına katkıda bulunur.

Aşırı Alkol: Orta düzeyde alkol tüketiminin kalbi koruyucu bazı faydaları olsa da, aşırı alkol tüketimi kan basıncını artırabilir, obeziteye katkıda bulunabilir ve kalp kası hasarına ve düzensiz kalp atışlarına yol açar.

Kalp açısından sağlıklı bir diyet tipik olarak bol miktarda meyve, sebze, tam tahıllar, yağsız proteinler, sağlıklı yağlar (fındık, tohum ve balıkta bulunanlar gibi) içerir ve işlenmiş ve yüksek yağlı gıdaları sınırlar. Düzenli egzersizin yanı sıra dengeli ve besleyici bir diyetin sürdürülmesi iyi bir kalp sağlığı için gereklidir.