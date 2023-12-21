Kandıra'da yetiştirilen hindilere yılbaşı öncesi talep arttı

Zorlu ve uzun bir sürecin ardından emeklerinin karşılığını almak isteyen yetiştiriciler, yaklaşan yılbaşı öncesi hindilerini köylü pazarında sergiliyor. Pazarda canlı hindi fiyatları 1500 ila 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Kesilip temizlenmiş hindiler ise kilogramı 300-350 liradan satılıyor.

"Talep çok iyi, yetişmekte zorlanıyoruz"

Hindilerini Akbal Mahallesi'nde yetiştiren Soner Turan, talebin yüksek olduğunu belirterek, bu yıl yetiştirdiği 2 bin 500 hindiden elinde 500 tane kaldığını söyledi.

Talebin büyük kısmını İstanbul'dan gelen müşterilerin oluşturduğunu aktaran Turan, "İstanbul'dan gelen müşteriler olmasa bu işi yapamayız. İşlerimiz yoğun, bu nedenle kargoyla gönderim yapmıyoruz. Hindi almak isteyenler son güne bırakmasınlar, acele etsinler." diye konuştu.

Hindi pişirmenin püf noktalarına değinen Turan, "Kandıra hindisini haşladıktan sonra parçalayıp fırına sürüyoruz. Fırından sonra su ve kırmızı toz biber ilave edip 20 dakika kaynatıyoruz. Koku vermeye başladığı zaman pişmiştir." şeklinde konuştu.