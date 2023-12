Naci Görür Kocaeli’de depremi konuştu! “Oy almak isteyen dirençli şehir yapacak”

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu’nun 2007 yılından bu yana gerçekleştirdiği kent sempozyumu etkinliğini bu yıl “ Cumhuriyet’in 100. Yılında Kocaeli Kent Forumu” adıyla Kocaeli Ticaret Odası’nda yaptı. Programa Türk jeolog, deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, konuk olarak katıldı. ‘Cumhuriyet’in 100. Yılında Kent ve Afet’ başlıklı panelde konuşan Görür, seçime kısa bir süre kala vatandaşa depremi siyaset üstü bir yere taşıyarak yenme çağrısında bulundu. Görür, siyasetçilerden dirençli evler talep edeceksiniz oyunuzu ona göre vereceksiniz şekilde toplumsal çağrı yaptı.

“PARTİCİLİK YAPMAYACAĞIZ”

Kocaeli Kent Forumu’nda konuşan Prof. Dr. Naci Görür, “Buraya geldik ama fayları konuşmayacağız. Bırakalım fayları bilim adamları konuşsun. Bizim ülkemiz deprem ülkesi. Ülkenin hemen hemen her bölgesinde deprem olabilir. Fayların ise çoğu 7 ve üzeri deprem yapma gücüne sahip. ‘Benim şehrimde deprem olacak mı?’ sorusu insani bir soru. Ama bize yakışmayan bir soru. Senin şehrinde olmasa zil takip oynayacak mısın? Ulusu etkileyen bir tehdide karşı güç ile birlikte karşı koymalıyız. Depremleri durdurmak mümkün değil. Her depremde de on binlerce insanın bir gecede ölmesi bize yakışmıyor. Bizi yönetenlerden, ‘Deprem dirençli kentler’ yaratmasını talep etmek zamanıdır. Siyaset üstü olacağız. Particilik yapmayacağız.

“OY ALMAK İSTİYORSAN DEPREME DİRENÇLİ ŞEHİR YAPACAKSIN”

Oy verirken şunu diyeceksiniz ‘benden oy almak istiyorsanız deprem dirençli şehirler yapacaksın.’ Halk talep etmezse siyasetçi kenti depreme hazırlamaz. Deprem nedir? Halkımızın deprem bilgisi, birikim, kültürü yok. Bir halk dününün ki kendisini tehdit eden bir şey hakkında bilgisi yok. Hiç mi okumuyorsunuz? Depremlerden korkabiliriz. Ama depremler dursun diye dua etmeyin. 23 tane kentimiz fayın üzerinde kurulmuş. Ne belediye başkanının ne de valinin haberi var. Tehlikeyi söylediğimizde ‘Ben korkuyorum’ diyorlar. Korkun. 100 binlerce insanın hayatının iplikle bağlı olduğu şeyi söylemeyecek miyiz? Bizim kimseyi korkutmak gibi bir amacımız yok.

“KOCAELİ’DE AFET BOYUTUNDA DEPREM OLMAZ”

99 depreminde Kocaeli Fayı Düzce’ye kadar büyük ölçüde kırıldı. Ama birtakım faylar var. Hendek, İzmit, Körfez fayının tamamı kırılmadı. Ana fayı kesen ama görece daha küçük olan faylar büyük afet boyutunda etkilemez. Kocaeli büyük afet boyutunda deprem olmaz. Ama yan depremler buraları etkileyebilirler. Yüksek alanlarda zemin çok daha sağlam. Bulunduğunuz kentin bir zafiyeti var. Sizin kentinizde zemin kötü. Alüminyum üzerinde kurulmuş. Deprem için çok tehlikeli, bu depremi 4 – 5 kat büyütebilir, etkisini arttırabilir. Sizin bulunduğunuz zeminde yer altı su seviyesi de yüksektir.

“İSTANBUL DEPREMİ KOCAELİ’Yİ ETKİLEYECEK”

Kocaeli’nin vadi içerisinde kurulmuş olması bence yanlış yerdir. Fakat yapacak bir şey, kenti terk edecek halimiz yok. Bilim ilerledi, burada o günü yaşamayacağız. Kocaeli bölgesinde tarihi depremler var. Marmara’da olan depremde sizi etkiliyor, Körfez’de olan da Gebze’de olan da sizi etkiliyor. İstanbul Depremi’nde sizi etkileyecek. Kocaeli’nin konumu etkeni ile komşunun depremlerinden de etkilenecek. Beklenen Marmara depreminden etkilenecektir. Pergeli depremin olduğu yere koyun ve 100 kilometrelik bir daire çapındaki her yer depremden etkilenir.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM OLUNCA HAZIRLIKLIYIZ SANILIYOR”

Deprem bilgisi olmayan bir halk varsa o kenti deprem dirençli yapamazsın. Biz de dikkat etin bir kenti depreme hazırlarken hemen heyecanla kentsel dönüşüm diyorlar. Sanki kentsel dönüşüm olunca hazır olur sanıyorlar. Altyapınız yoksa, kanalizasyon yoksa patlamışsa senin evin sağlam olsa ne olur. Kocaeli’nin alt yapısını deprem dirençli yapmadan sadece bina yapmak çılgınlıktır. Olası bir depremde ekosisteme de dikkat edilmeli. Molozlar nereye kaldırılacak vb. önemli konular. Kocaeli’de olası bir depremde ne kadar, hangi nitelikte moloz çıkacak? Asbest, kimyasal madde analizleri ve geri dönüşünü yapmadıysan sen istediğin kadar ev yap senin kentin depreme hazır değil demektir.

“HALKIN EN BÜYÜK GÜCÜ OY”

Kocaeli’nin ekonomisi de önemli. Deprem gelip bizi vuruyor zaten ekonomik krize sokuyor. Kocaeli’nin deprem darbesini yedikten sonra hızla yaralarını sarması için ekonomiye ihtiyacı vardır. Akıllıca bir şey Marmara Bölgesi’ndeki ekonomiyi azaltmak gerekir. Son zamanlarda farkındalık artıyor. Somut olarak her kent kendini tehdit eden deprem analizini yapacak, hesaplayacak ve deprem gelmeden önce azaltıcı önlemler alacak. Halkın en büyük gücü oy. Depremi ciddiye almayan siyasetçiye tepkiyi oy ile vermeliyiz. Artık siyasetçilerin deprem endişeleri var.