Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’ni (KOGACE) ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Halk arasında Yahya Kaptan David People olarak bilinen Social Plus’ın durumu ilgili sorumuzu yanıtlayan Hürriyet mühürleneceğini ifade etti.

10 DÖNÜM ARAZİ 2 BİN TL’YE KİRALANMIŞ

Hürriyet 10 dönüme yakın olan bu arazinin ihalesinin Nevzat Doğan döneminde yapıldığını ifade etti. Koca arazinin ilk kiralama bedelinin ise 2 bin TL olduğunu ifade eden Hürriyet rakamı komik olarak nitelendirdi. İlk çay bahçesi ve havuz olarak ihale edilen alan için Nevzat Doğan döneminde 2. Bir ihale yeni bir ruhsat verildiğini ifade etti.

RUHSATTA 300 GERÇEKTE 2 BİN METREKARE

300 metre yapı ruhsatı bulunan alana yaklaşık 2 bin metrekare tesisi kurulduğunu da sözlerine ekleyen Hürriyet geçmişte atılan bir imza nasıl yapılmış aklım da vicdanım da almıyor dedi. Şu anki durumunun mahkemelik olduğu öğrenilirken ihtar çekildiğini söyleyen Hürriyet “Social Plus mühürlenecek” dedi. Sürekli boşaltmak için ek süre istendiğini de sözlerine eklerken 2 bin TL gibi bir rakamla yapılan ihalenin de o dönem sessiz sedasız yapıldığını da ifade etti.

2 İŞLETME DAHA 3 KURUŞA VERİLMİŞ

Öte yandan Yahya Kaptan bölgesinde bulunan Sukra Gurme ve Skyfall’ın da 3 kuruşa verildiğini ve sıkıntılı olduğunu belirtti.