Başkan Hürriyet, Büyükakın ile yaşadığı sıkıntıların kırılma noktasını da açıkladı

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Hürriyet Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile yaşadığı sıkıntılardan bahsederken projelerinin nasıl engellendiğinden bahsederken Büyükakın ile diyaloğunun kırılma noktası olarak ise Cumhuriyet Parkını işaret etti.

TELEFERİĞİN AYAĞININ OLDUĞU YERE MEYDAN

Büyükşehir’e sundukları projelerde yaşadıkları zorlukları anlatan Hürriyet, “Benim meclislerde bir kere bile Tahir Büyükakın için kötü bir şey söylediğimi duydunuz mu? Ama bana meclislerde her şey söylendi. İzmit için Teleferik projesi söyledik, gidip teleferiğin bir ayağının olduğu da yere Milli İrade Meydanı yaptılar. 29 Ekim’e dediler ne oldu bitmedi. Biz bitiremesek olay olurdu.” dedi.

CUMHURİYET PARKI KIRILMA NOKTASI OLDU

Tahir Büyükakın ile 2 sene diyalog kurmaya çalıştığını ifade eden Hürriyet “Büyükakın’la Cumhuriyet Parkı bizim için kırılma noktası oldu. Gidip konuştuk. O zaman Engin Taşdemir imar planının değişmesini sordu, zaten bizim elimizde proje var dedi. Öyle dedik olmadı böyle dedik olmadı, en son dedim başkanım ne yapmak istiyorsak elimizden almaya çalışıyorsunuz. En sonunda da dedim destek olmuyorsanız köstekte olmayın. Sonra dedim ben 2 yıldır sizi eleştirdim mi, 2 yıldır arka kapı siyasetini kullanıyorum dedim yoksa bundan sonra ben de artık bırakacağım.” dedi.

BÜYÜKAKIN "ÖZEL SEKTÖR ELİYLE YÖNETİLMESİNİ İSTİYORUM!" DEDİ

Hürriyet sözlerinin devamında, “Bari bırakın kafeyi açalım dedim. Gülümse Kafe mi yapacaksınız, ben özel sektör eliyle yönetilmesini istiyorum” demesi üzerine ben de evet dedim Antikkafe yapacak halim yok ya. Neye sesimizi çıkarmıyorsak sesimizi kısmaya çalıştılar, neye ses çıkardıysak da hakkımızı aldık. Neyde başımızı kaldırıyorsak zar zor alıyoruz.” ifadelerine yer verdi.