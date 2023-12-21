Başkan Hürriyet: "Engelleyerek ne geçti AK Parti’nin eline?"

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Adaylık konusunda henüz belli bir durumun olmadığını söyleyen Hürriyet, meclislerde onay alamadığı projeler nedeniyle Cumhur İttifakı’na eleştirilerde bulundu.

ADAYLIK SORUSUNA SESSİZ KALDI

Merak edilen aday adaylığı süreciyle ilgili kısa bir açıklama yapan Hürriyet, “Adaylığım konusunda henüz belli bir şey yok, susma hakkımı kullanıyorum. Genel Merkez’in haricinde açıklama yapmam zaten doğru olmaz.” şeklinde konuştu.

‘MAAŞLARI TEKLEMEDEN ÖDEDİK’

Ekonomik zorluklara rağmen belediyenin ana giderlerinin de aksamadan ödendiğini söyleyen Hürriyet, “Belediyeye 218 tane araç almak başlı başına büyük bir iş zaten. Şu an ekonomi çok zor durumda. Biz bunca zorluğa rağmen İlçe Belediyesi olarak çalışanlarımıza Büyükşehir’den de fazla zam verdik. Maaşları bile teklemeden ödedik.” dedi.

‘4 KERE İHALE YAPTIK KİMSE GİRMEDİ’

Ekonomi nedeniyle müteahhitlerin ihalelere giremediğini söyleyen Hürriyet, “Akça Cami Caddesi için 4 kez ihale yaptık. İnsanlar ihaleye girmiyor. Haciz konusu da malzeme alımına engel oluyor. Kimse ihalelere girmiyor. Eskiden müteahhitlere bir kalemde 5-10 milyon öderken şu anda 50-100 binlik ödeme yapabiliyoruz.” dedi.

‘27 MİLYONA ALDIĞIMIZ ARAÇLAR BUGÜN 300 MİLYON TL’

‘İyi ki araçların kavgasını vermişim’ diyen Hürriyet, “Araç alımları bizim için dönüm noktası oldu. İyi ki de almışız, eğer alamamış olsaydık, şu anda çöp kamyonun kirası 35 milyon lira ve kiralayamazdık. O dönem iyi ki araçların kavgasını vermişim, kalan 28 milyon için de keşke kavgasını verseydim şu an 27 milyon vererek aldığımız iş makinası bugün 300 milyon lira.” ifadelerini kullandı.

‘SEÇİLMİŞ MECLİS ÜYESİ NEDEN HAYIR DER?’

Cumhur İttifakı’nın araç alımlarına ret oyu vermesini eleştiren Hürriyet, “Seçilmiş bir belediye meclis üyesi neden bir kamyonun alınmasına hayır der ben bunu anlamıyorum. Halen bunun şaşkınlığını yaşıyorum, sebebi neydi?” dedi.

‘BASINDA DA BİZE ÇİFTE STANDART UYGULANDI’

Basının da İzmit Belediyesi’ne adil davranmadığını söyleyen Hürriyet, “Belediye olarak basında da bize çifte standart uygulandı. Başka ilçeleri bilmiyor muyuz, ottan bile siyaset yaptılar. Kocaeli’de bize uygulanan ciddi bir kitle de okuyuculardan bunun farkında. Halk bunu biliyor takip ediyor, araç konusunda da halkın sesini çıkarması sonrası geri vites yaptılar.” dedi.

‘KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ’NE BİLE YOK DEDİLER’

Cumhur İttifakı’nın Kreş Müdürlüğü projesine ret vermesini eleştiren Hürriyet, “Benim bir kreş müdürlüğüm bile yok. Bir meclis üyesi neden buna hayır der? Bunu engelleyerek ne geçti AK Parti’nin eline. Şimdi ekonomik anlamda araçların alınmaması bana zarar verdi ama kreş müdürlüğüne onay verilmemesi ne kazandırdı? diyerek sitem etti.