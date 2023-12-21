Hatay'da deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 21.24'te gerçekleşen depremin 9.19 km derinlikte olduğu kaydedildi.