Başkan Hürriyet, 'SGK haczi' konusunda ne dedi?

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Adaylık konusunda henüz belli bir durumun olmadığını söyleyen Hürriyet, meclislerde onay alamadığı projeler nedeniyle AKP’ye eleştirilerde bulundu.

‘ALLAH’IN TAŞINI ALAMADIK’

Büyükşehir tarafından diğer ilçe belediyelerine tanınan imkanların İzmit Belediyesi’ne tanınmadığını söyleyen Hürriyet, “Büyükşehir birçok ilçe belediyesi asfalt, parke desteği alıyordu. Desteği almadık, köstek gördük. Daha göreve gelir gelmez taşocağı kapandı bize, Allah’ın taşını alamadık. Bunların hepsini parayla almak zorunda kaldık, karda tuz vermediler bize alamadık. İBB araçları getirdim karda tuz aracı olarak buraya. Kentte en ana arterlerin bile onca paraya, imkana rağmen nasıl mezbelelik olduğunu gözünüzün önüne getirin.

‘30 KATRİLYONLUK BÜTÇEYLE 1 KATRİLYONLUK BİR Mİ?’

Zorluklara rağmen işçilere yüzde 23 zam verdiklerini ifade eden Hürriyet, “Ya 30 katrilyonluk bütçeyle 1 katrilyonluk bütçe bir mi? Bugün biz yüzde 23 zam veriyorsak Büyükşehir’in yüzde 50 zam vermesi gerekmez mi? Verebiliyor muyuz? Verebiliyoruz, bunun üstüne de bir sürü iş yaptık. Bunlara rağmen 1 gün bile maaşları geciktirmeden Büyükşehir’den daha fazla zam vererek maaşları teklemeden ödedik.” şeklinde konuştu.

‘ SGK BAŞKANLIĞI’NIN HABERİ BİLE YOK’

SGK borçlarına karşılık devredilecek arsaların son durumuyla ilgili değerlendirme yapan Hürriyet, “SGK Başkanlığı’nın buradaki İl Müdürlüğü tarafından uygulanan taşkın hacizden haberi yok. Görüşmelerimde onların da şaşırdığını bilmediğini gördüm. Bizim niyetimiz Ankara’daki son görüşmelerin ardından konuyu mecliste tekrar görüşerek süreci başlatmaktı. Bu sefer de muhtarlara soralım dediler ve yeni yıla kaldı.” diyen Hürriyet yerelde bürokrasi ve siyasette bir iş döndüğünü anlıyoruz” dedi.