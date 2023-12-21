CHP Kocaeli'de 3 ilçenin adayları açıklandı!

Önümüzdeki 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde
aday adaylığı için 15 binin üzerinde başvuru alan Cumhuriyet Halk Partisi'nde ( CHP), 150'nin üzerinde belediye başkan adayı daha belli oldu.
CHP MYK'sinin aldığı kararın PM'de oylanmasının ardından bazı
seçim bölgesinin adayları açıklandı. İŞTE İSİM İSİM LİSTE...
İşte seçim bölgesindeki adayların tam listesi şu şekilde:
İL-İLÇE-BELDE-ADAY ADI SOYADI
ADANA FEKE: MEHMET ALİ KIZILOLUK ADANA İMAMOĞLU: KASIM KARAKÖSE ADIYAMAN BESNİ ŞAMBAYAT: NEJDET ARICI ADIYAMAN BESNİ: VAKKAS AÇAR ADIYAMAN ÇELİKHAN PINARBAŞI: MAHMUT ALAN ADIYAMAN GÖLBAŞI HARMANLI: AHMET DEĞİRMENCİ ADIYAMAN GÖLBAŞI: İSKENDER YILDIRIM ADIYAMAN MERKEZ YAYLAKONAK: ABUZER AYDIN ADIYAMAN TUT: MUTTALİP GÜLTEKİN AFYONKARAHİSAR BOLVADİN ÖZBURUN: FETHİ KIZILASLAN AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA: VELİ BAKICI AKSARAY GÜLAĞAÇ DEMİRCİ: ARİF AR AKSARAY SARIYAHŞİ: MUSTAFA DOĞANGÜZEL AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY: ZEHRA ÖZYOL AMASYA MERKEZ: TURGAY SEVİNDİ ANKARA ELMADAĞ: ADEM BARIŞ AŞKIN ANKARA GÜDÜL: MEHMET DOĞANAY ANKARA YENİMAHALLE: FETHİ YAŞAR ARDAHAN ÇILDIR: NURETTİN AYGÜN ARDAHAN DAMAL: MURAT DALANBAY ARDAHAN GÖLE KÖPRÜLÜ: YÜKSEL BOZKURT ARDAHAN MERKEZ: FARUK DEMİR AYDIN BOZDOĞAN: MUSTAFA GALİP ÖZEL AYDIN ÇİNE: MEHMET KIVRAK AYDIN SULTANHİSAR: OSMAN YILDIRIMKAYA BALIKESİR BALYA: ORHAN GAGA BALIKESİR BİGADİÇ: ZAFER GÖKSEL BALIKESİR GÖNEN: İBRAHİM PALAZ BALIKESİR KEPSUT: OĞUZ ARSLAN BALIKESİR MARMARA: AYDIN DİNÇER BARTIN AMASRA: RECAİ ÇAKIR BARTIN MERKEZ KOZCAĞIZ: EROL GÜNEŞ BARTIN MERKEZ: MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA BARTIN ULUS: ABDİPAŞA MEHMET ŞAHİN BURDUR BUCAK KIZILKAYA: ŞEREF COŞAR ÇANAKKALE GELİBOLU KAVAKKÖY: NECATİ KOPÇA ÇANAKKALE GELİBOLU: MÜNİR MUSTAFA ÖZACAR ÇANAKKALE MERKEZ: MUHARREM ERKEK DENİZLİ BEKİLLİ: ÖNDER DEMİR DENİZLİ ÇAL: AHMET HAKAN DENİZLİ SARAYKÖY: MEHMET SALİH KONYA DENİZLİ SERİNHİSAR: OSMAN KILIÇ DÜZCE GÖLYAKA: NECMİ GÜRGEN EDİRNE ENEZ: ÖZKAN GÜNENÇ EDİRNE İPSALA: YENİKARPUZLU AHMET KÖPRÜ EDİRNE MERİÇ SUBAŞI: ERSÖZ ZÜMBÜL ESKİŞEHİR ÇİFTELER: ZEHRA KONAKÇI ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR: HABİL DÖKMECİ GİRESUN ESPİYE: EROL KARADERE GİRESUN TİREBOLU: BURHAN TAKIR GÜMÜŞHANE KÜRTÜN: BURHA BİLGİN HATAY ERZİN: ÖKKEŞ ELMASOĞLU ISPARTA KEÇİBORLU: MEHMET YILDIZ ISPARTA MERKEZ SAVKÖY: AYŞENUR TOZUR ISPARTA SÜTÇÜLER: ZEYNEP KESİKTAŞ ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ ÇİÇEKPINAR: MUSTAFA KEMAL ÖZDEMİR ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ: KAMİL KAPCI ISPARTA YALVAÇ HÜYÜKLÜ: ALİ DURAK İSTANBUL FATİH: MAHİR POLAT İSTANBUL PENDİK: SÜLEYMAN TARIK BALYALI KARABÜK OVACIK: MUSTAFA ORHAN KARAMAN AYRANCI: MEHMET NURİ ÖZKAN KARAMAN ERMENEK: GÜNEYYURT İSA ÖNER KARS KAĞIZMAN: SERGÜL KESKİN KASTAMONU CİDE: MEHMET EŞREF MUTLU KASTAMONU ŞENPAZAR: HATİCE AYDOĞAN KASTAMONU TOSYA: TUĞÇE KEFELİ KIRIKKALE KESKİN: MEHMET ÇOLAKOĞLU KIRŞEHİR BOZTEPE: HÜSEYİN TAKAN KIRŞEHİR KAMAN: ERHAN TALU KIRŞEHİR MERKEZ: SELAHATTİN EKİCİOĞLU KIRŞEHİR MUCUR: MERYEM FIKIRKOCA KOCAELİ DARICA: SAİDE ARSLAN ÇALIŞKAN KOCAELİ KARAMÜRSEL: AHMET ÇALIK KOCAELİ KARTEPE: NİLAY MERTTÜRK KONYA BEYŞEHİR: RIDVAN ŞENYURT KONYA BÜYÜKŞEHİR: İSMAİL SONKAYA KONYA DOĞANHİSAR: ENGİN KÜTÜKCÜ KONYA HADİM: MÜRSEL AYRANCI KONYA KARAPINAR: GÖNÜL KARABACAK KONYA KARATAY: MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KONYA MERAM: BAHAR ALTAY ÇAÇIK KONYA SEYDİŞEHİR: HASAN USTAOĞLU KONYA TUZLUKÇU: NURETTİN AKBUĞA KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR: HALİL İBRAHİM ALNAR KÜTAHYA MERKEZ: EYÜP KAHVECİ KÜTAHYA TAVŞANLI TUNÇBİLEK: AHMET ALBAY MANİSA AKHİSAR: BESİM DUTLULU MANİSA ALAŞEHİR: AHMET ÖKÜZCÜOĞLU MANİSA BÜYÜKŞEHİR: FERDİ ZEYREK MANİSA GÖLMARMARA: CEM AYKAN MANİSA GÖRDES: İBRAHİM BÜKE MANİSA KULA: HİKMET DÖNMEZ MANİSA SARUHANLI: ZEKİ BİLGİN MANİSA SOMA: SERCAN OKUR MANİSA ŞEHZADELER: GÜLŞAH DURBAY MANİSA TURGUTLU: ÇETİN AKIN MUĞLA KAVAKLIDERE: SAFFET KARABIYIK NİĞDE ÇAMARDI: MUSTAFA EMİROĞLU NİĞDE ÇİFTLİK DİVARLI: SEZAİ AVCI NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER: CEMİL ERTAMAH NİĞDE MERKEZ KİLEDERE: YUNUS KARAKAYA NİĞDE MERKEZ YEŞİLGÖLCÜK: ÇAĞLAR YÜKSEL ORDU AYBASTI: TEVFİK GÜNEY ORDU İKİZCE: HASAN ÇALIK ORDU ULUBEY: BÜLENT AKSOY ORDU ÜNYE: CUMHUR ÖZTÜRK SAKARYA ARİFİYE: ZEKİ ÖZGÜR SAKARYA HENDEK: NİHAT BAYRAKTAR SAMSUN ALAÇAM: ZERGÜN DEMİRCİ SAMSUN BAFRA: ÖZGÜR ÖNDER SAMSUN BÜYÜKŞEHİR: CEVAT ÖNCÜ SAMSUN LADİK: ÖZGÜR AY SAMSUN VEZİRKÖPRÜ: CEMAL TÜRKOĞLU SİNOP AYANCIK: HAYRETTİN KAYA TRABZON ORTAHİSAR: AHMET KAYA UŞAK EŞME: YILMAZ TOZAN UŞAK KARAHALLI: RAMAZAN KARAKAYA YALOVA ALTINOVA KAYTAZDERE: DOĞAN ÇİTİL YALOVA ÇINARCIK: AVNİ KURT YOZGAT SORGUN: BAHADIN MERAL ÇITAK ZONGULDAK ALAPLI GÜMELİ: ERDOĞAN ŞEN ZONGULDAK ÇAYCUMA KARAPINAR: HAKAN TOPRAK ZONGULDAK DEVREK: ÇETİN BOZKURT ZONGULDAK GÖKÇEBEY: VEDAT ÖZTÜRK ZONGULDAK KİLİMLİ: EROL SARIAL
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