Kocaeli'deki hakim ve savcıların yeri değişti!

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından 2023 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi çalışmaları tamamlandı.

Buna göre, adli yargıda 480, idari yargıda 26 olmak üzere toplam 506 hakim ve savcının mazeretleri kapsamında görev yerleri değişti.

HSK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının talepleri değerlendirilerek 21.12.2023 tarihi itibarıyla karara bağlanmış olup, kararnameler ilan edilmiştir.

Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 26/12/2023 Salı günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından “Hâkim Savcı Atanma Talep Formu” başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir.

İŞTE KOCAELİ’YE GELEN VE KOCAELİ’DEN GİDEN HAKİM VE SAVCILAR