Başkan Hürriyet, son memnuniyet anketinin sonucunu açıkladı

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’ni (KOGACE) ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Saha çalışmaları hakkında da konuşan Hürriyet'e anket çalışmalarını sorduğumuzda ise son yaptığı memnuniyet anketinde yüzde 66 oranında olumlu yanıt aldıklarını ifade etti