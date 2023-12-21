Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’ni (KOGACE) ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Saha çalışmaları hakkında da konuşan Hürriyet'e anket çalışmalarını sorduğumuzda ise son yaptığı memnuniyet anketinde yüzde 66 oranında olumlu yanıt aldıklarını ifade etti
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Başkan Hürriyet, son memnuniyet anketinin sonucunu açıkladı
KOGACE'ye ziyaret gerçekleştiren Hürriyet yaptıkları son memnuniyet anketini açıkladı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.