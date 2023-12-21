Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’ni (KOGACE) ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. İttifaka ilişkin de konuşan Hürriyet tabanda sağ duyulu bir ittifak olacağına inanıyorum hepimiz muhalefetiz sonuçta. "derken İYİ Partili İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş ile son yaşanan gerilimlerin nasıl yansıdığı sorusuna ilişkin ise "Bizim Yaşar Kardaş ile siyaset üstü bir ilişkimiz var. Abi kardeş ilişkimiz mevcut. Her ne olursa olsun her ne konuşulursa konuşulsun biz kulağımızı tıkayıp işimize bakıyoruz. Aramızda bir gerilim ya da istifa edeceğine ilişkin bir durum yok." dedi
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Hürriyet'ten Yaşar Kardaş açıklaması
KOGACE'ye ziyaret gerçekleştiren Hürriyet ittifaka ilişkin açıklamalarda bulunurken iyi partili Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar kardeş ile bir gerginliğe sebep olmadığını söyledi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.