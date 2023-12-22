İkinci EYT şansı geliyor! SGK uzmanı emekli olamayanlara müjdeyi verdi

Milyonlarca çalışanın gündeminde yer alan erken emeklilik haklarına EYT'den sonra ikinci bir şans paylaşıldı. Sigorta başlangıcı 2000 yılından sonra olanlar için SGK uzmanı müjdeyi verdi. 2023 yılının bombası olan EYT'nin 2024 yılında da bir bomba patlatması bekleniyor.

EYT'DE İKİNCİ ŞANS

Emeklilerin yılı olarak geçen 2023 yılında, EYT düzenlemesinin ardından milyonlarca vatandaş emekliliğin tadını çıkartıyor. Emeklilik konusunda milyonların yüzünü güldüren düzenleme, milyonlarca kişiyi de mağdur etti. Sadece bir günle bile kaçıranların olduğu düzenlemenin ardından ikinci şans duyurusu geldi.

YASA TEKLİFİ VERİLDİ

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz'dan, sigorta başlangıcı 2000 sonrası olanlara müjde verildi. Meclisin gündeminde yer aldığı iddia edilen EYT yasasıyla beraber, 2000 yılı sonrası için değişiklikler paylaşıldı.

Prim gün sayısı kademeli olarak artırılması ve yaş sınırlarının düzenlenmesini içeren değişiklikler bekleniyor. Emekliliğin yaşam süresi ve çalışma şartlarına göre değiştirildiğini vurgulayan Yılmaz, yasa teklifinin kabul edilip edilmeyeceği konusunda meraklı gözler Meclis'e çevrildi.

YAŞLAR 43 - 52 ARASI OLACAK

Meclis'e sunulan yeni bir düzenlemeyi duyuran Yılmaz, 2000 yılı sonrasında sigorta başlangıcı olanlara ikinci bir EYT şansını için yasa teklifinin yapıldığını söyledi. Yasa teklifine göre, prim günleri 6.250 günden 7000 bin güne kadar kademeli olarak artırılması söz konusu.

Direkt 7000 olarak değil de 6.250'den başlayarak kademeli olarak değişmesi gündeminde yer aldı. EYT'de ikinci şans çerçevesinde 43 yaşından başlayarak 50 - 52 yaşa kadar ilerlemesi bekleniyor. Kararı verecek olanın Gazi Meclis'i olduğunu söyleyen Yılmaz, durumun sonrasında netleşeceğini paylaştı.

Kaynak: KARAR