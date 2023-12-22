Pekmezden daha fazla kan yapıyor, şerbetlerin en tatlısı!

Bu tarifin iki özelliği var. Emziren annelerin de uygulayabilmesi ve demir eksikliğine karşı doğal bir savaşçı olması.
Malzemeler
1,5 litre sıcak su
1 yemek kaşığı hibiskus
1 tatlı kaşığı karanfil
1 çay kaşığı tane karabiber
1 adet çubuk tarçın
1 adet elma
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri bir araya alın ve bir taşım kaynatın.
Ocaktan aldığınız karışımı soğumaya bırakın.
Soğuyan karışımı süzün ve bir günde tüketmeye özen gösterin.
Özellikle yemeklerden önce içilen hibiskus şerbeti daha faydalı olacaktır.
Kaynak: AKŞAM
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.