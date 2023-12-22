- Hayatın İçinden

Pekmezden daha fazla kan yapıyor, şerbetlerin en tatlısı!

Hibiskus rengi ve tadıyla kış aylarının en çok sevilen bitkileri arasında yer alıyor. Hibiskus çayı vitamin bombası gibi. Peki hibiskus çayı nasıl yapılır? Demir eksikliğine iyi gelen ve anne sütünü artıran hibiskus çayının yapılış aşamalarını derledik. Peki hibiskus çayı nasıl yapılır?
Pekmezden daha fazla kan yapıyor, şerbetlerin en tatlısı! mask

Bu tarifin iki özelliği var. Emziren annelerin de uygulayabilmesi ve demir eksikliğine karşı doğal bir savaşçı olması.

Malzemeler

1,5 litre sıcak su

1 yemek kaşığı hibiskus

1 tatlı kaşığı karanfil

1 çay kaşığı tane karabiber

1 adet çubuk tarçın

1 adet elma

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri bir araya alın ve bir taşım kaynatın.

Ocaktan aldığınız karışımı soğumaya bırakın.

Soğuyan karışımı süzün ve bir günde tüketmeye özen gösterin.

Özellikle yemeklerden önce içilen hibiskus şerbeti daha faydalı olacaktır.

Kaynak: AKŞAM
# Yemek

22 Ara 2023 - 00:23 - Hayatın İçinden

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