Pekmezden daha fazla kan yapıyor, şerbetlerin en tatlısı!

Bu tarifin iki özelliği var. Emziren annelerin de uygulayabilmesi ve demir eksikliğine karşı doğal bir savaşçı olması.

Malzemeler

1,5 litre sıcak su

1 yemek kaşığı hibiskus

1 tatlı kaşığı karanfil

1 çay kaşığı tane karabiber

1 adet çubuk tarçın

1 adet elma

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri bir araya alın ve bir taşım kaynatın.

Ocaktan aldığınız karışımı soğumaya bırakın.

Soğuyan karışımı süzün ve bir günde tüketmeye özen gösterin.

Özellikle yemeklerden önce içilen hibiskus şerbeti daha faydalı olacaktır.

Kaynak: AKŞAM