22 Ara 2023 - 00:51 - Gündem

2024'te hangi günler resmi tatil?

2024 yılı resmi tatilleri, vatandaşların tatil planlarını yapmaları için önem taşıyor. Resmi tatiller, çalışanlar için hafta sonları ile birlikte toplamda kaç gün tatil yapacaklarını gösteriyor. 2024 yılında toplamda 15 gün resmi tatil bulunuyor. Bu tatillerden 8'i dini bayramlar, 5'ü ise milli bayramlar olarak kutlanacak.