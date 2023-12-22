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2024'te hangi günler resmi tatil?

2024 yılı resmi tatilleri, vatandaşların tatil planlarını yapmaları için önem taşıyor. Resmi tatiller, çalışanlar için hafta sonları ile birlikte toplamda kaç gün tatil yapacaklarını gösteriyor. 2024 yılında toplamda 15 gün resmi tatil bulunuyor. Bu tatillerden 8'i dini bayramlar, 5'ü ise milli bayramlar olarak kutlanacak.

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2024'te hangi günler resmi tatil? mask

31 Aralık Cumartesi gününü 1 Ocak Pazar'a bağlayan gece tüm dünyada 2023 yılı neşe içinde karşılanacak. Öğrenciler, öğretmenler, memurlar, anne babalar yeni yılda yapılacak resmi tatilleri merak ediyor.

2024 KAÇ GÜN RESMİ TATİL?
2024 yılında toplam 15 gün resmi tatil yapacağız. Kurban bayramı 4.5 gün, Ramazan bayramı ise 3.5 gün resmi tatil olacak.

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Tarih Tatil

1 Ocak 2024 Pazartesi/ Yılbaşı
9 Nisan 2024 Salı/ Ramazan Bayramı Arife (yarım gün)
10 Nisan 2024 Çarşamba/ Ramazan Bayramı 1. Gün
11 Nisan 2024 Perşembe/ Ramazan Bayramı 2. Gün
12 Nisan 2024 Cuma/ Ramazan Bayramı 3. Gün
23 Nisan 2024 Salı/ Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2024 Çarşamba/ Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2024 Pazar/ Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran 2024 Cumartesi/ Kurban Bayramı Arife (yarım gün)
16 Haziran 2024 Pazar/ Kurban Bayramı 1. Gün
17 Haziran 2024 Pazartesi/ Kurban Bayramı 2. Gün
18 Haziran 2024 Salı/ Kurban Bayramı 3. Gün
19 Haziran 2024 Çarşamba/ Kurban Bayramı 4. Gün
15 Temmuz 2024 Pazartesi/ 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos 2024 Cuma/ Zafer Bayramı
29 Ekim 2024 Salı/  Cumhuriyet Bayramı
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22 Ara 2023 - 00:51 - Gündem

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