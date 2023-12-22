TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ MÜŞTEREK ÇALIŞMA TOPLANTISI YAPILDI

** Şartları Taşıyan Tüm Kooperatifler 2024 ten itibaren Zorunlu Dış Denetime tabi olacak. Dış Denetçiler Genel Kurullarda Seçilecek

Kooperatifler Kanununda ve Ana Sözleşmelerinde yapılan ve intibakın zorunlu olduğu değişiklikler yanısıra, önümüzdeki yılbaşından itibaren Dış Denetimlerin yapılacak olması ile ilgili izlenecek yol ve mevzuat hükümleri konusunda, Kocaeli Ticaret Müdürlüğü ve Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirle Odası’nın müştereken düzenlediği, Kooperatif Muhasebesi ile ilgilenen ve denetim yapma yetkisi almış Mali Müşavirlerin katıldığı, Çalışma Toplantısı Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda yapıldı.

Bilindiği gibi, gerek Bölgedeki Sanayi Kuruluşları, gerekse Limanlar dolayısı ile Özellikle Karayolu Taşımacılığı konusunda Türkiye’de önemli bir yer tutan Kocaeli’de çok sayıda nakliyeci bulunmakta ve bunların çoğunluğu da Yük Taşıma Kooperatifleri üzerinden faaliyetlerini yürütmektedir.

Son zamanlarda, birçok sektörde olduğu gibi birtakım düzenlemelere ve denetimlere ihtiyaç duyulan gerek Kooperatifler, gerekse Üst Kuruluşlarının Standart Ana Sözleşmelerinde değişiklikler yapılmış ve tüm kooperatifler ile üst kuruluşlarının, 2013 yılı sonuna kadar Genel Kurullarını yaparak bu değişikliklere intibak etmeleri zorunlu tutulmuştur.

Bu değişikliğin yanı sıra, 1 Şubat 2022tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, 1163 sayılı Kanuna tabi her türlü Taşıma, Konut, Tarımsal Amaçlı Kooperatif, Turizm Geliştirme, Gayrimenkul İşletme vb. her türlü Kooperatifi ve üst kuruluşlarını kapsayan “Kooperatif ve Üst Kuruluşları’nın Denetimine Dair Yönetmelik“ Hükümleri doğrultusunda, 2022-2023 yıllarında belirtilen şartları taşıyan kooperatiflerin “Dış Denetimi“ 2024 yılından itibaren zorunlu tutulmuş, bu denetimlerin de 3568 sayılı yasaya göre Ruhsat Almış Mali Müşavirler ve Bağımsız Denetçiler tarafından yapılacağı, Denetçilerin de ancak Kooperatif Genel Kurullarında görevlendirileceği belirtilmiştir.

Bütün Türkiye’de kafa karışıklığına sebep olan ve akıllardaki sorular ve yapılacak işlemler ile ilgili olarak Kocaeli’de bir ilke imza atılmış, Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü işbirliği ile, Kooperatif Muhasebe işlemlerini yürüten ve Denetim yetkisine sahip 30 Mali Müşavirin iştirak ettiği Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda yapılan toplantıya, Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi UZUNKAYA ve Şube Müdürü Sultan KURBANOĞLU katılarak uygulamalar konusunda bilgi vermiştir.