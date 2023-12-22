Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kocaeli’de bulunan bazı taşınmazlar satışa çıkartıldı. TOKİ tarafından yayınlanan satış ilanına göre, Gebze, Dilovası ve İzmit’te bulunan 16 arsa satışa çıkartıldı.
- Ekonomi
KOCAELİ'DE 16 MUHTELİF ARSA SATIŞA ÇIKACAK
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 24 ilde 231 muhtelif arsa satışı ve İstanbul'da resmi kurum alanı kiralama müzayedesi gerçekleştirilecek. Açık artırma 28 Aralık 2023 tarihinde saat 10:30'da yapılacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.