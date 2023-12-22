KOCAELİ'DE 16 MUHTELİF ARSA SATIŞA ÇIKACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kocaeli’de bulunan bazı taşınmazlar satışa çıkartıldı. TOKİ tarafından yayınlanan satış ilanına göre, Gebze, Dilovası ve İzmit’te bulunan 16 arsa satışa çıkartıldı.