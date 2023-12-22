- Ekonomi

KOCAELİ'DE 16 MUHTELİF ARSA SATIŞA ÇIKACAK

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 24 ilde 231 muhtelif arsa satışı ve İstanbul'da resmi kurum alanı kiralama müzayedesi gerçekleştirilecek. Açık artırma 28 Aralık 2023 tarihinde saat 10:30'da yapılacak.

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KOCAELİ'DE 16 MUHTELİF ARSA SATIŞA ÇIKACAK mask
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kocaeli’de bulunan bazı taşınmazlar satışa çıkartıldı. TOKİ tarafından yayınlanan satış ilanına göre, Gebze,  Dilovası ve İzmit’te bulunan 16 arsa satışa çıkartıldı.
# Dilovası

22 Ara 2023 - 01:26 - Ekonomi

Muhabir  Haber Merkezi

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