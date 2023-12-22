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Köseköy’de meydan düzenlemesi başladı

Büyükşehir tarafından hayata geçirilen Kartepe Köseköy Meydan düzenlemesi projesi, kent sakinlerinin gözdesi olacak  

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Köseköy’de meydan düzenlemesi başladı mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir yaşamında bireyler tarafından en yaygın kullanılan alanlardan biri olan kent meydanı düzenlemelerine devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Kartepe Köseköy Meydan düzenlemesi çalışmalarına başladı. Bölge halkına sosyal bir yaşam alanı sunacak Köseköy Meydanı, içinde bulundurduğu donatılarla da kenti canlandıracak. Toplam proje alanı 3 bin 440 metrekare olan Köseköy Meydan düzenlemesi çalışması kapsamında birçok kent donatısı bulunuyor. Muhtarlık binası, kafeterya ve beton bankların yer alacağı proje, yeşil alanlarıyla da göz dolduracak. Ayrıca çalışmalar kapsamında yapılacak oyun grupları ve alan içi yollar da çocuklar ve ailelerin yüzünü güldürecek.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe, Büyükşehir Belediyesi

22 Ara 2023 - 09:13 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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Yorumlar

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Yanlış Konum.. - Güzel haber. Fakat yapılacak binanın tam caminin önüne ve bitişiğinde yapılacak olması cemaat ve vatandaşlar arasında kargaşaya sebep oluyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Aralık 11:00

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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