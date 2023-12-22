Kocaeli'de İstasyon Caddesi'nde bir araya gelen DİSK üyeleri, "Gelirde adalet, vergide adalet istiyoruz" sloganı ile İzmit Kent Meydanı'na kadar yürüdü.Çerkezoğlu, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, gelirde adalet, vergide adalet için çıktıkları yolda Kocaeli'de yanlarında olan binlerce kişiyle, iradelerinin ve kararlılıklarının arttığını söyledi.Edirne'den Kars'a bütün kentlerde işçilerle bir araya geleceklerini belirten Çerkezoğlu, kitlesel işçi buluşmalarıyla mücadelelerini büyüttüklerini anlattı.Çerkezoğlu, DİSK'in hazırladığı 5 maddelik adaletli vergi sistemi için kanun teklifini Meclis'teki partilere ulaştırdıklarını aktararak, "TBMM'deki 600 milletvekilini, adil vergi sistemi için hazırladığımız kanun teklifini Meclis'ten oy birliğiyle geçirmeye çağırıyoruz. Mücadelemizi, taleplerimizi, TBMM'yi takip etmeye devam ediyoruz. Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz, bizim alın terimizle büyüyor bu ülke. Hakkımızı istiyoruz ve hakkımızı almak için mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.
22 Ara 2023 - 09:19- Siyaset Güncelleme:
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, Kocaeli'de konuştu:" Milletvekillerini, hazırladığımız kanun teklifini Meclis'ten oy birliğiyle geçirmeye çağırıyoruz"
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, adil vergi sistemi için hazırladıkları kanun teklifinin Meclis'ten oy birliğiyle geçirilmesi çağrısında bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.