Gazetemize ulaşan vatandaşlar MHRS'de Kocaeli Şehir Hastanesi dışındaki hastanelere randevu alınmadığı için şikayetçi olduklarını dile getirdi. Seka Devlet Hastanesi ya da Kocaeli Devlet Hastanesi'nden Kulak Burun Boğaz için randevu almak isteyen vatandaşlar "Kocaeli Şehir Hastanesi'ne" yönlendiriliyor. Şehir hastanesine gitmek için iki vasıta yapması gerektiğini söyleyen vatandaşlar mecburiyetten ve yaptırımlardan rahatsız olduklarını söylediler. Vatandaşlar diğer hastanelerden de sağlık hizmeti alabilmek istiyorlar. 184'ü arayarak da şikayetçi olduklarını söyleyen vatandaşlar bu soruna bir çözüm bulunmasını talep etti.
- Gündem
Vatandaşlar sistemden şikayetçi! Şehir hastanesi dışında randevuya izin vermiyorlar!
Gazetemize ulaşan vatandaşlar MHRS'de Kocaeli Şehir Hastanesi dışındaki hastanelere randevu alamadığı için mağdur olduğunu dile getirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ev Sahibi - Onların kulakları var duymazlar, kalpleri var anlamazlar...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.