Vatandaşlar sistemden şikayetçi! Şehir hastanesi dışında randevuya izin vermiyorlar!

Gazetemize ulaşan vatandaşlar MHRS'de Kocaeli Şehir Hastanesi dışındaki hastanelere randevu alınmadığı için şikayetçi olduklarını dile getirdi. Seka Devlet Hastanesi ya da Kocaeli Devlet Hastanesi'nden Kulak Burun Boğaz için randevu almak isteyen vatandaşlar "Kocaeli Şehir Hastanesi'ne" yönlendiriliyor. Şehir hastanesine gitmek için iki vasıta yapması gerektiğini söyleyen vatandaşlar mecburiyetten ve yaptırımlardan rahatsız olduklarını söylediler. Vatandaşlar diğer hastanelerden de sağlık hizmeti alabilmek istiyorlar. 184'ü arayarak da şikayetçi olduklarını söyleyen vatandaşlar bu soruna bir çözüm bulunmasını talep etti.