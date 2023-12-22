Kent Sempozyumuna katkıları için TMMOB, Başkan Hürriyet’e teşekkür belgesi takdim etti

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Cumhuriyet’in 100. Yılında Kocaeli Kent Forumu bugün başladı. Kocaeli Kent Forumu’na İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, TMMOB Birlik Başkanı Emin Koramaz, TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mehmet Ali Elma, Kocaeli Kent Forumu Sekreteri Murat Kürekci, Kocaeli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ayşe Engin Arısoy, TMMOB’ya bağlı oda başkanları ve yöneticileri katıldı.
HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ
Forumun açılış konuşmalarının ardından teşekkür plaketleri takdim edildi. Başkan Hürriyet de programa verdiği katkılardan dolayı teşekkür belgesi aldı. Hürriyet’e belgesini TMMOB İKK Sekreteri Mehmet Ali Elma takdim etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.