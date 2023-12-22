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Kent Sempozyumuna katkıları için TMMOB, Başkan Hürriyet’e teşekkür belgesi takdim etti

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kocaeli Kent Sempozyumu’nda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi

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Kent Sempozyumuna katkıları için TMMOB, Başkan Hürriyet’e teşekkür belgesi takdim etti mask
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TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Cumhuriyet’in 100. Yılında Kocaeli Kent Forumu bugün başladı. Kocaeli Kent Forumu’na İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, TMMOB Birlik Başkanı Emin Koramaz, TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mehmet Ali Elma, Kocaeli Kent Forumu Sekreteri Murat Kürekci, Kocaeli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ayşe Engin Arısoy, TMMOB’ya bağlı oda başkanları ve yöneticileri katıldı. 

HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ

Forumun açılış konuşmalarının ardından teşekkür plaketleri takdim edildi. Başkan Hürriyet de programa verdiği katkılardan dolayı teşekkür belgesi aldı. Hürriyet’e belgesini TMMOB İKK Sekreteri Mehmet Ali Elma takdim etti.
# cumhuriyet, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet

22 Ara 2023 - 09:51 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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