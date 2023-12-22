Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin personel alacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024'te aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, 1500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı istihdam edecek.

Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilecek 5 bin 500 sözleşmeli kadronun dağılımı şu şekilde belirlendi:

"Destek personeli 1443, büro personeli 1088, ziraat mühendisi 982, veteriner hekim 652, şoför 487, gıda mühendisi 193, orman muhafaza memuru 162, koruma ve güvenlik görevlisi 155, su ürünleri mühendisi 107, orman mühendisi 81, laborant 56, biyolog 33, balıkçılık teknolojisi mühendisi 18, harita mühendisi 15, kimya mühendisi 14, bilgisayar mühendisi 6, inşaat mühendisi 6, gemi adamı 2."Söz konusu personel alımları, ÖSYM üzerinden merkezi alım usulü ile KPSS puanı ve adayların tercihleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

Kaynak: milliyet