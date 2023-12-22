Milyarderler neden ‘Kıyamet Sığınağı’ yaptırıyor?

"En Zenginlerin Hayatta Kalması" isimli kitabın yazarı olan Douglas Rushkoff, zenginlerin felaketlerden saklanmak için lüks "kıyamet sığınakları" inşa ettirdiğini iddia etti. Bu isimler arasında ABD’li milyarderler Meta CEO'su Mark Zuckerberg ile Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da yer alıyor.

Hawaii'deki Kauai adasının kuzeydoğu tarafı boyunca uzanan otoyolda, Kapaa ve Hanalei turizm merkezleri arasındaki sakin bir çiftlik arazisinde, devasa, gizli bir inşaat projesi sürüyor.

1,8 metrelik bir duvar, projenin önündeki yakındaki yolun görüşünü engelliyor, buradan geçen araçlar yavaşlayarak arkasında ne olduğuna bir göz atmaya çalışıyor. Güvenlik görevlileri giriş kapısında nöbet tutuyor ve çevredeki plajlarda ATV'lerle devriye geziyor. Kamyonetler girip çıkıyor, inşaat malzemelerini taşıyor ve yüzlerce işçiyi taşıyor.

ABD merkezli medya kuruluşlarından Wired dergisinde Guthrie Scrimgeour imzalı yayınlanan konuyla ilgili habere göre, bu projede çalışan hiç kimsenin inşa ettikleri şey hakkında konuşmasına izin verilmiyor. Projede yer alan birçok işçi, marangozlardan elektrikçilere, boyacılardan güvenlik görevlilerine kadar bileşik güvenlikten geçen hemen hemen herkes katı bir gizlilik sözleşmesine tabi olduğu öğrenildi. Söz konusu anlaşmalar formaliteden ibaret değil ve katı kuralları var. Çok sayıda işçi, sosyal medyada paylaşımda bulunan meslektaşlarının projeden çıkarıldığını gördüklerini veya duyduklarını iddia ediyor. Kaynaklar, tesisteki farklı inşaat ekiplerinin ayrı projelerde görevlendirildiğini ve işçilerin işleri hakkında diğer ekiplerle konuşmasının yasak olduğunu söylüyor.

Proje o kadar büyük ki adanın önemsiz olmayan bir kısmı NDA'ya bağlı. Ama buradaki herkes bunun arkasında kimin olduğunu biliyor. Araziyi Ağustos 2014'ten itibaren bir dizi anlaşmayla satın alan isim ise Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg.

WIRED tarafından görülen kamu kayıtları ve mahkeme belgelerinin yanı sıra projeyle ilgili birkaç kişiyle yapılan röportajlar, o zamandan bu yana yaklaşık 1.400 dönümlük yerleşkenin planlanması ve inşasının gizlilik içinde saklandığını gösteriyor. Koolau Çiftliği olarak bilinen mülk, planlama belgelerine göre 5.000 metrekarelik bir yer altı sığınağı içerecek, kendi enerji ve gıda kaynaklarına sahip olacak ve arazi satın alma fiyatlarıyla birleştirildiğinde maliyeti 270 milyon doları aşacak. Proje, yasal manevralara ve siyasi ağ oluşturmaya dayanıyor ve kaynaklar, zaman zaman yerel halkı hiçe saydığına inanıyor.

Dünyanın sayılı milyarderleri arasında yer alan ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos’un da gizli yeraltı sığınağı bulunan malikâne inşa ettirdiği ve 30 yıldır yaşadığı Seattle'ı terk ederek “Kıyamet Sığınağı”na taşındığı ileri sürüldü.

Son dönemde gündeme gelen ABD yapımı bazı sinema filmlerinde de “milyarderlerin” kıyamet gününde ayrıcalığa sahip olması da dikkat çekiyor.

Bu arada 2018 yılında da, ABD basını, dünyanın en zenginlerinin küresel bir salgın hastalık, bir meteor düşmesi ya da üçüncü dünya savaşı gibi felaket senaryolarına karşı korunmak için yaptırdıkları lüks sığınakları gündeme getirmiş, donanımıyla lüks bir malikâneyi aratmayacak sığınaklarda havuz, spa ve gym, çocuk eğitim ve tıp merkezi bulunduğuna dikkat çekmişti.

Kaynak: ittifak gazetesi