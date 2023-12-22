Kocaeli Derince'de 11219 m² tarla mahkemeden satılık

Ortaklığın giderilmesi için aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Derince İlçe, Terziler Mahalle/Köy, 217 Ada, 7 Parsel, Fındıklık vasfında taşınmaz. Taşınmaz yapılan güncelleme çalışmaları nedeni ile 469 parsel iken 217 ada 7 parsel numaralı taşınmaza dönüşmüştür. Taşınmaz üzerinde kapama fındık bahçesi tesis edilmiştir. Taşınmaz üzerinde 440 adet fındık ağacı bulunmaktadır.Taşınmazın bulunduğu bölgede yoğun tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetleri yapılmaktadır. Taşınmaz devletçe sulanan arazilerden değildir. Derince ilçe merkezine kuş bakışı 22 km uzaktadır.

Adresi : Terziler Köyü İzmit İlçesi Kocaeli İli Derince / Kocaeli

Yüzölçümü : 11.219,70 m2

Kıymeti : 5.884.865,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 27/08/2021 tarih ve 11220 yevmiye numarası ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7.maddesine göre belirtme beyanı vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/ 2024 - 10:28

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 10:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 10:28

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 10:28

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Derince İlçe, Terziler Mahalle/Köy, 217 Ada, 12 Parsel, Tarla vasfında taşınmaz. Taşınmaz yapılan güncelleme çalışmaları nedeni ile 470 parsel iken 217 ada 12 parsel numaralı taşınmaza dönüşmüştür. Taşınmazın bulunduğu bölgede yoğun tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetleri yapılmaktadır. Taşınmaz devletçe sulanan arazilerden değildir. Derince ilçe merkezine kuş bakışı 22 km uzaktadır.

Adresi : Terziler Köyü Derince İlçesi Kocaeli İliDerince / KOCAELİ

Yüzölçümü : 13.667,50 m2

Kıymeti : 5.467.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 27/08/2021 tarih ve 11220 yevmiye numarası ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7.maddesine göre belirtme beyanı vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 10:48

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 10:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 10:48

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 10:48

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Derince İlçe, Terziler Mahalle/Köy, 217 Ada, 20 Parsel, Fındıklık vasfında taşınmaz. Taşınmaz yapılan güncelleme çalışmaları nedeni ile 453 parsel iken 217 ada 20 parsel numaralı taşınmaza dönüşmüştür. Taşınmaz üzerinde kapama fındık bahçesi tesis edilmiştir. Taşınmaz üzerinde 280 adet fındık ağacı bulunmaktadır.Taşınmazın bulunduğu bölgede yoğun tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetleri yapılmaktadır. Taşınmaz devletçe sulanan arazilerden değildir.

Adresi : Terziler Köyü Derince İlçesi Kocaeli İli Derince / KOCAELİ

Yüzölçümü : 7.106,66 m2

İmar Durumu: Bilirkişi raporlarında olduğu gibidir.

Kıymeti : 2.308.665,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 11:18

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 11:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 11:18

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 11:18

19/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.