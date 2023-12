Kocaeli Gebze'de 16792 m² tarla icradan satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/467 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN:

Özellikleri : Kocaeli İl, Gebze İlçe, KADILLI Mahalle/Köy, 147 Ada, 3 Parselde kayıtlı tarla nitelikli taşınmaz

BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE; Kocaeli İli Gebze İlçesi Kadıllı Köyü Mahallesi 147 ada 3 Parsel(16.792,46m2-tarla)tarla vasıflı parsel üzerinde blokajlı bir temel ve onun üzerinde sökülür takılır malzemeden yapılmış kısmen sökülmüş atıl durumda çelikten karkas iskelet bir yapı(32 m x 60m=1920m2)bulunan tarla nitelikli taşınmazdır. Söz konusu taşınmazın kadastro yolunun olmadığı, parsele ulaşmak için orman ve orman yolundan geçmak gerektiği, buralarında ham toprak olduğu görülmüştür. Parsel üzerinde herhangi bir zirai faaliyet,ticari faaliyet yoktur. Parselin bulunduğu lokasyonda; geneli orman arazisidir ve yeni yapılan Kuzey Marmara Otoyolu ve onunu bağlantı yollları arasında ulaşımı güç bir konumda bulunmaktadır. Bu durumda parseli olumsuz yönde etkiler. Taşınmazın hissesinin tam(1/1)oluşu olumlu yönde etkiler. Önceki raporda mevcut kapalı at gezenti alanı, binalar, at ahırları, yıkıldığı tespit edilmiştir.

Adresi : Kocaeli İli Gebze İlçesi Kadıllı K, Naldeğirmeni MevkiiGebze / KOCAELİ

Yüzölçümü : 16.792,46 m2

Arsa Payı : Tam Hisse Pay/Payda: 1/1

İmar Durumu: Bilirkişi raporuna göre:1/25.00 ölçekli imar planında" Diğer Tarla Alanı" olduğu kadastro yolu olması halinde %5konut (250m2 geçmemek üzere) %20 tarımsal amaçlı yapı yapılabilir.Parselin kadastral yolu yoktur.

Gebze Belediye Başkanlığının 15/12/23 tarihli müzekkeresine göre; 1/25000 ölçekli revizyon nazım imar planında, İSKİ uzun mesafeli koruma alanı içerisinde, diğer tarım alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 7.941.901,25 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.

Beyan : İşbu taşınmaz tarla olarak 15 yıldan beri Hayri Halil evladı Abdullah Uzel' in fiili kullanımındadır.

Beyan: 6296 Kanunun 6. maddesinin 8. fıkrası gereğince taşınmazın 3. kişilere satılması halinde borcun

Kalan tutarından alıcılar sorumludur. Maliye Hazinesi - 28/11/2013-18672 yevmiye

Şerh : İhtiyati tedbir: Gebze 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/310 sayılı müzekkeresi

Şerh : İhtiyati tedbir: Gebze 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/314 sayılı müzekkeresi

Şerh : İhtiyati tedbir: Gebze 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/565 sayılı müzekkeresi

(İhtiyati tedbir şerhi bulunan 2014/565 E. Ve 2014/310 E. Sayılı dosyalardan gelen müzekkerede tedbirin devam ettiği ancak ihtiyati tedbirin satışa engel teşkil etmediği, 2014/314 E. Sayılı dosyadan gelen müzekkerede dosyanın kesinleştiği böylelikle ihtiyati tedbirin kendiliğinden kalktığı ve satışa engel teşkil etmediği bildirilmiştir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/ 2024 - 12:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2024 - 12:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 12:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 12:05

19/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.