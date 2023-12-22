Türkiye’nin Milli Eğitim Bakanı Suudi Arabistan’ın Bakanı olsun!

Bir yandan ekonomik kriz, bir yandan hayat pahalığı derken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM’de yaptığı konuşmayla suyu bulandırdı.

Ağzındaki baklayı çıkardı.

Eğitimcilerin laik ve bilimsel eğitime zarar verdiği gerekçesiyle eleştirdiği uygulamayı savunan Tekin, şunları söyledi:

TARİKAT VE CEMAATLE PROTOKOL İMZALAMIŞ

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı itibariyle geçerli 2 bin 709 tane protokolümüz var. Bu protokollerden bin 167 tanesi resmi kurumlarla, 550 tanesi STK'larla, 986 tanesi ise TEMA'dan Kızılay'a bir sürü STK'yla. Bunların içerisinde sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ben bu protokollerle bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor. Onlardan siz bunun için rahatsızsınız. Ben o STK'larla protokol imzalamaya devam edeceğim. Çocuklarımın dağa çıkmaması için sizin insan kaynağınıza, insan yetiştirmemek için buna devam edeceğim."

SANATÇILARDAN BİLDİRİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in bu açıklaması büyük tepki çekti. Eğitimin, cemaat ve tarikatlara muhtaç bırakılma gayesi, endişe verdi. Bakan Tekin’e bir tepki de ülkemizin aydın, Atatürkçü, Cumhuriyetçi ve laik sanatçılarından geldi. Sanatçılar Girişimi, ortak bir bildiri yayınlayarak, , Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in derhal görevden alınmasını talep etti. Aralarında Genco Erkal, Müjdat Gezen, Zülfü Livaneli, Müjde gibi önemli isimleri barındıran Sanatçılar Girişimi, tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in görevden alınması için bildiri yayınladı.

CUMHURİYET DÜŞMANLIĞI

‘Milli Eğitim Bakanı Cumhuriyet düşmanlığı yapıyor’ başlıklı bildiri şöyle: “Bizler, aşağıda imzaları bulunan sanatçılar, yazarlar, şairler, aydınlar, çok büyük bir topluluğun, yurdumuzun büyük çoğunluğunu oluşturan yurtsever, demokrat, cumhuriyetçi kamuoyunun temsilcileri olarak aşağıdaki düşüncelerimizi ve Çağrımızı bütün ülkeyle paylaşıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı makamında bulunan kişi laik Türkiye Cumhuriyeti’ne, laik eğitime karşı açıkça savaş açmıştır. Laisizmi, çağdaş eğitimi terörizmle bir tutarak çağdaşlık, evrensellik, Atatürkçülük Ve Cumhuriyet düşmanlığını ilan etmiştir.

SAVCILARA ÇAĞRIDA BULUNULDU

Böyle bir kişi Milli Eğitim Bakanlığı gibi ülkemizin ve en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın yaşamları ile ilgili bu kadar önemli bir makam da bir saniye bile kalamaz. Cumhuriyet savcılarını, velileri, konuyla ilgili herkesi, bütün Cumhuriyetçileri göreve çağırıyoruz. Bizler, sevgili ülkemizin, laik, çağdaş, Cumhuriyet değerlerine sahip sanatçıları, yazarları, şairler aydınları bu kişiyi ve sözlerini lanetle kınıyor, bu alanda ve bu konuda üstümüze düşecek olan her türlü görevi yap- maya hazır olduğumuzu sevgili halkımıza bildiriyoruz.”

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in söylemlerini ve sanatçıların bildirisini yukarıda sizinle paylaştım.

Atatürk ne demişti; "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

Evet, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Kalmalı da…

ORTADOĞU BATAKLIĞI

Zira Ortadoğu bataklığı ortada.

Cemaatlerin, tarikatların kol gezdiği Ortadoğu’nun iki yakası bir araya gelmiyor.

Ortadoğu bataklığı gözler önünde iken, Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Millet Meclisi kürsüsünden tarikat-cemaat özlemiyle ilgili söylemleri kabul edilemez.

ATATÜRK CUMHURİYETİ

Burası Türkiye Cumhuriyeti…

Burası laik bir Cumhuriyet…

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tarikatlara, cemaatlere çok meraklı ise gitsin Suudi Arabistan’ın Milli Eğitim Bakanlığını yapsın.

Böyle zihniyetteki bir insanın Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda oturmamalı diye düşünüyorum.



ORTAK BİLDİRİ YAYINLAYAN SANATÇILAR GİRİŞİMİ GRUBU

Genco Erkal

Ataol Behramoğlu

Müjdat Gezen

Dilek Türker

Erdal Atabek

Zülfü Livaneli

Edip Akbayram

Rutkay Aziz

Orhan Aydın

Bedri Baykam

Mehmet Aksoy

Zeynep Oral

Tamer Levent

Prof. Dr. Ahmet Saltık

Prof. Dr. Kemal Özmen

Orof. Dr Onur Bilge Kula

Alper Akçam

Prof. Dr. Erendiz Atasü

Tuğrul Keskin

Hidayet Karakuş

Salih Turan

Nejat Yavaşoğulları

Hüseyin Yurttaş

Erhan Doğan

Melike Demirağ

Levent Üzümcü

Cahit Berktay

Feridun Andaç

Hüseyin Haydar

Mazlum Çimen

Ahmet Özer

Nihat Behram

Tuna Kiremitçi

Salih Güney

Müjde Ar

Ahmet Kanneci

Nevra Bucak

Tülay Ferah

Ayhan Gülsoy

Ayça Öztorun

Orhan Alkaya

Cevat Turan

Mustafa Balbay

Tevfik Kızılkaya

Elif Akkaya

Nebil Özgentürk

Öner Yağcı

Özgür Efe

Abdülkadir Paksoy

Sadık Gürbüz

Gani Cansever

Arife Kalender

Sevgi Özel

Attila Aşut,

Erhan Doğan

Adil Salih

Mustafa Köz

Nevzat Çelik

Erdal Alova

Efdal Sevinçli

Altay Öktem

Haluk Işık.