İzmit Belediyesi yöneticileri Akça Camii Caddesindeki çalışmaları inceledi 

İzmit Belediyesi Esnaf ve STK Masası Koordinatörleri Eray Bodur ve Cem Serhat Dayanç Ömerağa Mahallesi Akça Camii Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek bölge esnafını ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Koordinatörler çalışmaların hızla ilerlediğini ve kısa sürede sona ereceğini ifade etti. Esnaf da çalışmaların beklediklerinden hızlı ilerlediğini vurgulayarak çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yol yenileme çalışmalarının sona ermesinin ardından aydınlatmalar monte edilerek alan ışıl ışıl bir görünüme kavuşacak.