İzmit Belediyesi Esnaf ve STK Masası Koordinatörleri Eray Bodur ve Cem Serhat Dayanç Ömerağa Mahallesi Akça Camii Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek bölge esnafını ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Koordinatörler çalışmaların hızla ilerlediğini ve kısa sürede sona ereceğini ifade etti. Esnaf da çalışmaların beklediklerinden hızlı ilerlediğini vurgulayarak çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yol yenileme çalışmalarının sona ermesinin ardından aydınlatmalar monte edilerek alan ışıl ışıl bir görünüme kavuşacak.
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İzmit Belediyesi yöneticileri Akça Camii Caddesindeki çalışmaları inceledi
İzmit Belediyesi Esnaf ve STK Masası Koordinatörleri Eray Bodur ve Cem Serhat Dayanç çalışmaların hızla sürdüğü Akça Camii Caddesine giderek esnafla sohbet etti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.