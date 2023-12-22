Körfez'de trafiği rahatlatacak çalışma

Kuzey Mahallesi'nde Turna Caddesi ve Burcu Sokak arasındaki geçişi sağlamak adına açılan yolda gerçekleştirilen çalışmada 100 ton asfalt serimi yapıldı. Körfez Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sabah başlayan çalışma akşam saatlerinde tamamlandı. Çalışmayla iki cadde arasındaki geçiş de sağlanmış oldu.