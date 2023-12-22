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Körfez'de trafiği rahatlatacak çalışma

Körfez'de 3 mahalleden gelen trafik akışının birleştiği noktadaki yükü azaltmak için yapılan kamulaştırmalar ve yıkımlar ile açılan yolda asfalt serim çalışması gerçekleştirildi.

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Kuzey Mahallesi'nde Turna Caddesi ve Burcu Sokak arasındaki geçişi sağlamak adına açılan yolda gerçekleştirilen çalışmada 100 ton asfalt serimi yapıldı. Körfez Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sabah başlayan çalışma akşam saatlerinde tamamlandı. Çalışmayla iki cadde arasındaki geçiş de sağlanmış oldu.
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22 Ara 2023 - 10:23 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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