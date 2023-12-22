Kuzey Mahallesi'nde Turna Caddesi ve Burcu Sokak arasındaki geçişi sağlamak adına açılan yolda gerçekleştirilen çalışmada 100 ton asfalt serimi yapıldı. Körfez Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sabah başlayan çalışma akşam saatlerinde tamamlandı. Çalışmayla iki cadde arasındaki geçiş de sağlanmış oldu.
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Körfez'de trafiği rahatlatacak çalışma
Körfez'de 3 mahalleden gelen trafik akışının birleştiği noktadaki yükü azaltmak için yapılan kamulaştırmalar ve yıkımlar ile açılan yolda asfalt serim çalışması gerçekleştirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.