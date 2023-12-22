Park halindeki TIR'a çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Beylikbağı Mahallesi mevkisinde Ersin B. yönetimindeki 28 ABD 642 plakalı panelvan, İsmail Ş'nin kullandığı park halindeki 14 KG 263 plakalı tıra çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Çarpmanın etkisiyle panelvanda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.Yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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# ABD, sağlık, sevk edildi, HABER
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.