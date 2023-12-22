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Aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Anadolu Ajansı
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Aranan hükümlü yakalandı mask

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü."Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.K, (27) düzenlenen operasyonla yakalandı.Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

22 Ara 2023 - 10:35 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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