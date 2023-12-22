Aranan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü."Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.K, (27) düzenlenen operasyonla yakalandı.Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.