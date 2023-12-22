Şampiyon Bahçecik Süper Amatör’de:2-0

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR
Önceki akşam oynanan maçlar sonrasında bir şampiyon çıktı. Amatör Süper Lig’e yükselmesi için bir galibiyet yeten Bahçecikspor, Darıcaspor’u konuk etti. Maçı 2-0 kazanan sarı siyahlılar, Amatör Süper Lig’e yükselişini, iki hafta kala ilan etti. Gölcük İdman Yurdu Play-Off oynamayı garantilemişti. Körfez Esen’i deplasmanda 5-2 yenerek bunu perçinledi. 3.Şirinspor ile dördüncüler Tavşanlı, Çamçukur ve Darıca, iki hafta sonra Play-Off durumunu netleştirebilecekler.
1.KÜME C GRUBU PUAN DURUMU
1.
16
14
1
1
52
20
32
43
2.
16
11
3
2
65
17
48
36
3.
16
9
1
6
43
29
14
28
4.
16
8
1
7
44
35
9
25
5.
15
8
1
6
39
30
9
25
6.
16
7
3
6
24
24
0
24
7.
16
6
0
10
32
41
-9
18
8.
16
5
2
9
40
54
-14
17
9.
15
3
2
10
23
48
-25
11
10.
16
0
0
16
19
89
-70
0
Toplu sonuçlar:
Haftanın maçları:
24 Aralık Pazar:
15:00
15:00
15:00
16:00
19:00
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.