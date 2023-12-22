22 Ara 2023 - 10:39- Spor G:

Şampiyon Bahçecik Süper Amatör’de:2-0

Kentimizin en eski takımlarından olan, uzun süre el sürülmeyen ve bu sezon sihirli dokunuşlarla bomba gibi bir takım yapan Bahçecikspor, süper amatör lige yükseldi

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Şampiyon Bahçecik Süper Amatör’de:2-0 mask
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BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR

Önceki akşam oynanan maçlar sonrasında bir şampiyon çıktı. Amatör Süper Lig’e yükselmesi için bir galibiyet yeten Bahçecikspor,  Darıcaspor’u konuk etti. Maçı 2-0 kazanan sarı siyahlılar, Amatör Süper Lig’e yükselişini, iki hafta kala ilan etti. Gölcük İdman Yurdu Play-Off oynamayı garantilemişti. Körfez Esen’i deplasmanda 5-2 yenerek bunu perçinledi. 3.Şirinspor ile dördüncüler Tavşanlı, Çamçukur ve Darıca, iki hafta sonra Play-Off durumunu netleştirebilecekler.

1.KÜME C GRUBU PUAN DURUMU

 

 

1.

Bahçecikspor

16

14

1

1

52

20

32

43

2.

Gölcük İ.Y.

16

11

3

2

65

17

48

36

3.

Şirinspor

16

9

1

6

43

29

14

28

4.

Tavşanlı

16

8

1

7

44

35

9

25

5.

Çamçukur

15

8

1

6

39

30

9

25

6.

Darıcaspor

16

7

3

6

24

24

0

24

7.

Seka Doğan

16

6

0

10

32

41

-9

18

8.

Körfez Esen

16

5

2

9

40

54

-14

17

9.

Mertspor

15

3

2

10

23

48

-25

11

10.

İzmit GB

16

0

0

16

19

89

-70

0

 

 

1.Bir üst seviyeye yükselir.

2.3. Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır.

9.10., Bir alt seviyeye düşer.

  • 1.haftada 2-1 Çamçukurspor önde iken yarıda kalan Şirinspor maçında, her iki takım da hükmen yenik sayıldı.

Toplu sonuçlar:

 

Haftanın maçları:

24 Aralık Pazar:

 

 

# Bahçecikspor, büyük, karamürsel

22 Ara 2023 - 10:39 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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