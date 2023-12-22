Şampiyon Bahçecik Süper Amatör’de:2-0

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR

Önceki akşam oynanan maçlar sonrasında bir şampiyon çıktı. Amatör Süper Lig’e yükselmesi için bir galibiyet yeten Bahçecikspor, Darıcaspor’u konuk etti. Maçı 2-0 kazanan sarı siyahlılar, Amatör Süper Lig’e yükselişini, iki hafta kala ilan etti. Gölcük İdman Yurdu Play-Off oynamayı garantilemişti. Körfez Esen’i deplasmanda 5-2 yenerek bunu perçinledi. 3.Şirinspor ile dördüncüler Tavşanlı, Çamçukur ve Darıca, iki hafta sonra Play-Off durumunu netleştirebilecekler.

1.KÜME C GRUBU PUAN DURUMU

1. Bahçecikspor 16 14 1 1 52 20 32 43 2. Gölcük İ.Y. 16 11 3 2 65 17 48 36 3. Şirinspor 16 9 1 6 43 29 14 28 4. Tavşanlı 16 8 1 7 44 35 9 25 5. Çamçukur 15 8 1 6 39 30 9 25 6. Darıcaspor 16 7 3 6 24 24 0 24 7. Seka Doğan 16 6 0 10 32 41 -9 18 8. Körfez Esen 16 5 2 9 40 54 -14 17 9. Mertspor 15 3 2 10 23 48 -25 11 10. İzmit GB 16 0 0 16 19 89 -70 0

1.Bir üst seviyeye yükselir. 2.3. Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır. 9.10., Bir alt seviyeye düşer. 1.haftada 2-1 Çamçukurspor önde iken yarıda kalan Şirinspor maçında, her iki takım da hükmen yenik sayıldı.

Toplu sonuçlar:

Haftanın maçları:

24 Aralık Pazar:



