Gebze'de geleceğin sporcuları yetişiyor

Toplam 13 branşta 6 farklı tesiste sürdürülen Gebze Belediyesi kış spor okullarından faydalanan 4 bin 200 öğrenci boş zamanlarını sporla dolu bir şekilde değerlendiriyor. Güreş, voleybol, basketbol, jimnastik, masa tenisi, okçuluk, sportif çocuk atölyesi, tenis, step-aerobik, satranç, yüzme, fitness, tekvando branşlarını kapsayan kış spor okulları, Gebze Alaettin Kurt Stadyumu, Eray Şamdan Spor Salonu, Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi, İstasyon Bilim Sanat Merkezi, Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi ve Sümeyye Boyacı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu olmak üzere 6 farklı tesiste öğrencilerine hizmet veriyor.
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# çocuk
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.