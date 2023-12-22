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8 araç birbirine girdi: 3 yaralı!

Gebze ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı
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8 araç birbirine girdi: 3 yaralı! mask
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D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Gebze geçişi Beylikbağı mevkisinde, 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
# sevk edildi, kaza, sağlık

22 Ara 2023 - 12:12 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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