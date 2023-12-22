8 araç birbirine girdi: 3 yaralı!

D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Gebze geçişi Beylikbağı mevkisinde, 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
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# sevk edildi, kaza, sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.