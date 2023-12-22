GÜRKAN SAY VEDA E-DE-MEEEEEEZ!

1980 Yılında Kocaeli de başlayan 43 yıl süre ile kesintisiz devam eden Voleybol Hakemliği ve son 10 yıl Gözlemci görevini 16 Aralık günü İstanbul Burhan Felek Spor Salonunda oynanan GALATASARAY DAİKİN-MURATPAŞA BLD SİGORTA SHOP Vodafon Sultanlar Ligi maçı ile tamamlayan Say, gerçekten SAYGIN bir insan oldu. Maç öncesi sürpriz Doğum günü kutlaması da yapan TVF, MHGK, Türkiye, Marmara ve Kocaeli VHGD Federasyon ve Derneklerin plaketlerinin takdimi onu duygulandırdı. Yazının gerisi Gürkan hocamda:

“Hakemlik ve Gözlemcilik süresinde çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar ve anılar biriktirmeme vesile olan TVF, MHGK başkanlarına, özellikle Kocaeli Voleybol ailesine, birlikte görev yaptığım tüm Hakem ve Gözlemci arkadaşlarıma, Antrenör ve kulüp yöneticilerine, salonlarda görev yapan voleybol emekçilerine ve bende emeği olan tüm paydaşlara teşekkürlerimi şükranlarımı iletirim. Görev sürecimin sona ermesiyle ayrılığın bir veda olmayacak. Bundan sonraki voleybol ile ilgili platformlarda ve projelerde yer alacağım, bugüne kadar edindiğim bilgi, beceri, deneyim ve tecrübelerimi tüm hakem arkadaşlarımla paylaşmayı bir görev bileceğim. Tüm Voleybol camiamızın Yeni Yılını en içten dileklerimle kutlar, sağlıklı, mutlu, sevgi dolu bir yaşam diler, yeni yılda tüm beklenti ve hayallerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. İyi ki varsınız… Sevgi ve Saygılarımla”…