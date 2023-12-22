İzmit Belediyesinin geleneksel yılsonu etkinliğinde muhtarlar ve aileleri doyasıya eğlendi

İzmit Belediyesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kentimizde görev yapan muhtarlar için yılsonu yemeği düzenledi. 2023’ü uğurlamak ve yeni yılı güzelliklerle karşılamak üzere Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Ersoy, İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Kızıl, muhtarlar ve aileleri katıldı.



HÜRRİYET, “MAKSAT BİRLİKTE OLMAK”

Programın ev sahipliğini yapan Başkan Hürriyet, “Bu sene de hem eski yılı uğurlamak hem de yeni yılı güzelliklerle karşılamak üzere bir araya gelmek istedik. Artık gelenekselleştirdiğimiz bu programımıza katılım gösteren tüm muhtarlarımıza ve sevgili eşlerine teşekkür ediyorum. Hep birlikte 2023’ü uğurluyoruz ve 2024’ü karşılayacağız. Artık yavaş yavaş yılın sonuna geliyoruz. Aslında yeni yıl kutlaması bahane, maksat birlikte olmak. Beraberce eğlenmek, sohbet etmek.



“HUZURLU BİR YENİ YIL DİLİYORUM”

Yeni yılın hepimiz için hayırlarla, güzelliklerle gelmesini diliyorum. Rabbim yüreğinizde, gönlünüzde, dualarınızda ne varsa sizlere yeni yılda onu nasip etsin. İstediğiniz her şey hayırlısıysa olsun. Güzel bir yıl diliyorum. Pandemi, depremler, seller, savaşlar, ekonomik kriz gibi sıkıntıların bir an önce bitmesini, tüm dünya insanları olarak huzurlu bir 2024 yılı geçirmeyi diliyorum.



“5 YIL BOYUNCA GECENİZİ GÜNDÜZÜNÜZE KATTINIZ”

Acısıyla tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle 5 yıl boyunca beraberce görev yaptığımız tüm muhtarlarımızın eline emeğine sağlık. Herkes emek harcadı, herkes elinden geleni yaptı. Sizler halkınıza hizmet götürebilmek için gecenizi gündüzünüze kattınız. Herkesten Allah razı olsun. Milletimizin oylarıyla seçilmiş herkes, hepimiz iyi niyetle hep çabaladık. Kırdığımız döktüğümüz olduysa af ola. Daha iyi daha güzel hizmetler yapmak nasip olsun.

“YENİ YILIMIZ KUTLU OLSUN”

Görevine devam edecek, aday olacak değerli muhtarlarıma sonsuz başarılar diliyorum. Beraber 5 yıl geçirdiğimiz için tekrar aday olacak muhtarlarımızın yeri bizim için farklı olacak. Görevini tamamlayan değerli muhtarlarımıza tüm İzmitliler adına emekleri için teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki hayatınızı da güzelliklerle geçirirsiniz. Bu vesileyle güzel yılı güzelliklerle karşılamak nasip olsun. Yeni yılımız kutlu olsun” dedi.



ERSOY, “5 YIL BOYUNCA GÜZEL GÜNLER GEÇİRDİK”

Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Ersoy, “2019 yılında mahallelerimizde muhtar seçildik ve zaman su gibi akıp geçti. 5 yılın sonunda tüm muhtarlarımızla güzel günler geçirdiğimize inanıyorum. İnşallah bundan sonra 2024 yılında aday olan muhtarlarımızın hepsine yürekten ve gönülden başarılar diliyorum. Aday olmayan muhtarlarımıza da sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diliyorum. 2024’ün tüm muhtarlarımıza ve Başkanımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bizleri yeni yılı kutlama gecesinde bir araya getiren Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



KIZIL, “YENİ YIL HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Kızıl, “2023’ü uğurlarken tekrardan bir araya geldik. 2024 yılı inşallah hepimize hayırlı ve uğurlu olur. Seçime girecek olan tüm muhtar arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Bizleri bir araya getirdiği için Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.