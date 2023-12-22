100. yılda Kocaeli’deki kültürel yapılar konuşuldu

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından Cumhuriyetin 100. yılında Kocaeli Kent Forumu, bu yıl dördüncü kez gerçekleştiriliyor. Üç gün boyunca sürecek olan forumun açılış programı Kocaeli Ticaret Odası’nda başlamıştı. Forumun ikinci gününde Mimarlar Odası Kocaeli Şube Tarihi Binada “Cumhuriyetin 100. Yılında Kocaeli’de kültür, sanat ve spor’ adlı program gerçekleştirildi. Program; İçmimar Nihan Konak’ın 100. Yılda Mekansal ve Kültürel Değişim adlı çalışmasıyla başladı. Konak’ın ardından kürsüye Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal çıktı. Ünal, manşetlerle Kocaeli’nin yüzyılı adlı çalışmasını anlattı. Programın son konuşmacısı KOÜ Mimarlık Fakültesi’nden Dr. Gülhis Duygun oldu. Duygun, İzmit’in Yüzyıllık Kent İmgeleri adlı çalışmasını öğrencilere anlattı.

ZAMANDA YOLCULUK

‘Manşetlerle Kocaeli’nin Yüzyılı’ adlı çalışmada Ünal, 1924 yılında çıkan İstanbul merkezli bir derginin kapağında Yeni Turan Okulu öğrencilerinin resimlerinin bulunduğu bir manşetle sunumuna başladı. Ünal, 1930 yılında çıkan bir dergi nüshasında Atatürk’ün trenle İstanbul’a giderken İzmit’in içinden geçen o dönem trenle halkı selamladığını duyuran kısmını ve Atatürk’ün Karamürsel ziyaretini gösteren manşetleri de dinleyicilerle paylaştı.

100. YILA ÖNEMLİ HEDEFLER YOK!

KOÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Akademisyenlerinden Dr. Gülhis Duygun da İzmit’in 100 Yıllık Kültür Sanat İmgeleri çalışmasıyla zaman çizelgesi üzerinden İzmit’teki önemli yapıları paylaştı. Duygun, çalışmalarını anlatırken Cumhuriyetin 50. Yılında yapılar konusunda önemli hedefler olduğunu ifade ederken, 100. Yılı ile ilgili ise “Ne yazık ki ciddi bir çalışma ve hedef konulmamış” dedi. Sunumuna katkı veren öğrencileri ile katılan Duygun’un öğrencileri de sunuma katkı verdi.