Karamürsel Hersek Burnu, Dünyanın en büyük deprem üreten fayının başında bulunuyor: 8.5  

Depremi bilmek için aslında tarihi okuyup izlemek çok önemli bir unsurdur. Ben böyle yaptım yıllardır. Artık he korkusu bilemem ama, bulunduğum kent deremin 1 numaralı kuşağıysa, bunu bilmek zorundayım. Hele hele Balıkesir’le ilgili gelen uyuyan fay uyandı, tam 2 bin yıllık fay harekete geçti uyarısı; ve 28 milyon insanın bundan etkileneceği, tabii ki Kocaeli’nin de en çok etkilenen illerden biri olacağı aşikar. Gökçeyazı Fayı'na çok yakın noktada meydana gelen deprem akılları karıştırdı.

Maden Tetkik Arama'nın güncel fay haritasına birkaç yıl önce eklenen ve tahmini olarak 2 bin yıldır deprem üretmediği tespit edilen Gökçeyazı Fayı'na çok yakın bir noktada önceki dün meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem akıllarda soru işareti bıraktı. Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, Balıkesir il merkezinin de içinden geçen Gökçeyazı Fayı'nın her an kırılabileceğine işaret ederken, Balıkesir'in deprem riskinin İstanbul'dan daha fazla olduğunu vurguladı.

Balıkesir'de önceki gün meydana gelen merkez üssü Altıeylül ilçesi olarak kayıtlara geçen 3.6 büyüklüğündeki deprem beraberinde bir çok soru işareti de oluşturdu. Balıkesirlilerin çok daha şiddetli hissettiğini söyledikleri depremi yorumlayan Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, "Kuzey Anadolu Fayı’nın güney kolu üzerinde yer alan Balıkesir İlimizde uzun zamandır deprem aktivitesi yaşanıyor. Özellikle 2019 Aralıkta MW=5 büyüklüğünde depremler ile başlayan daha sonra yine bu bölgede çok sayıda küçük ve orta büyüklükte depremler ile devam eden bir deprem aktivitesi vardı. 20 Aralık'ta meydana gelen deprem, Balıkesir- Gökçeyazı Fayı’nın güneyinde meydana geldi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün diri fay haritasında; Balıkesir ilçelerinden geçen birçok diri fay var ve bu fayların çoğu yerleşim birimlerinden geçmektedir. Edremit, Bandırma, Karesi, Gönen ve Manyas ilçelerimizden deprem üretecek diri faylar geçmekte olup, bu faylar 7 ve 7.2 büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahiptir. Güney Marmara Bölgesinde, UDSEP Planı kapsamında yapılmış olan paleosismoloji çalışmalara göre Balıkesir-Gökçeyazı Fayının deprem tekrarlama periyodunun 1000 yıl olduğu; MÖ dönemde 4 paleodeprem ürettiği; fakat Milattan sondaki dönemde hiçbir sismolojik kaydın olmamasından kaynaklı olarak 2000 yıldır kırılmadığı tespit edilmiş olup, bu fayın 6.5 ve 7.2 büyüklüğe kadar çıkabilecek deprem üretme potansiyeline sahip olduğu çalışmalar sonucunda tespit edilmiştir. Balıkesir- Gökçeyazı fayında yeteri kadar gerilim biriktiği için; burada her an deprem olabilir. Balıkesir- Gökçeyazı Fayı’nın tehlikesine dikkat çekmemiz gerekiyor" dedi.

28 MİLYON İNSAN ETKİLENECEK

Aykan, "Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm iller; Balıkesir, İstanbul, Yalova, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, gibi 7 ilimiz, Marmara Denizi içerisinden geçen Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu üzerinde beklediğimiz 7'nin üzerinde ki bir depremden etkilenecektir. Özellikle tarihsel dönemde 1766 yılında Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, Avusturya'dan, İtalya’ya kadar geniş bir coğrafyada hissedilmiş olup, tüm Marmara Bölgesi'nde tahribata neden olmuştur. Böyle bir depremin tekrarı ile günümüzdeki nüfus yoğunluğunu da düşünürsek kayıpların ne kadar büyük olacağını, 28 milyonu etkileyeceğini hatta bu kayıpların 6 şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinin 2 katı olacağını üzülerek ifade edebilirim. Hiç vakit kaybetmeden depreme karşı önlemlere yoğunlaşmamız gerekiyor” dedi.