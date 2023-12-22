HİÇ KUSURA BAKMA KOMŞU BİZ BU MAÇI A-LA-CAĞ-IZ !

Kocaelispor, tarihi maçta Sakarya’da, tam 12 yıl sonra sahaya çıkıyor. Geçen iki yıl önce 2.Lig finalinde, 6 Şubat depremi için de özel maçta karşılaştığımız Sakarya ile adeta 6 puanlık anlam taşıyan maça çıkıyoruz… 19’da başlayacak maç 28 bin kişilik Adapazarı Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacak…Sakarya Play-Off’tan kopmamak, Kocaelispor yeniden ikinci sıraya çıkmak için bilendi. İlk yarının bu son maçı öncesi Sakarya basınında üretilen haber ve sosyal medyada üretilen yorumlar, ortamı gereksiz yere gerdi…
KOCAELİLİ VE SAKARYALILAR KENDİ MEMLEKETLERİNE KARŞI OYNAYACAKLAR…
Adapazarı Atatürk Stadı’nda oynanacak maç yarın 19.00’da başlayacak. Bu dev derbiyi TRTSpor ve Beinmax 1 canlı yayınlayacak. Kocaelispor’un ilk internet canlı anlatımcısı olan www.kocaeligazetesi.com.tr de canlı anlatımla okuyucularına en detaylı bilgileri verecek… Yeşil Siyahlılar son idmanı dün yaptı ve kampa girdi. Artık söz bitti, tüm sözü futbolcular söyleyecek. Her iki takımda da Sakaryalı olup Kocaelispor’da Kocaelili olup Sakaryaspor’da oynayanlar var…
SAĞLAM VE ŞANLI KADROYU BOZMUYOR
Hafta içi salı günü Bodrum maçında iç sahada yine 1-1 berabere kalarak tepki çeken takımda hedef olan Ertuğrul Sağlam, kadroyu bozmadan Sakarya karşısına çıkaracak. Sadece cezalı Tanke kadroda yerini alırken, Atabey kenara çekilecek. Tuzla deplasmanında 1 kazanan ve kaptan Burak Süleyman’ın penaltı kaçırarak taraftardan tepki aldığı Tuncay Şanlı yönetimindeki Sakaryaspor da kadrosunu koruyacak.
MAÇIN KÜNYESİ:
SAKARYASPOR-KOCAELİSPOR
STAT: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu (28 bin kişi)
YAYIN: TRT Spor… Beinmax 1… www.kocaeligazetesi.com.tr
SICAKLIK: Yaklaşık 5 derece
SAAT: 19.00
MUHTEMEL ONBİRLER:
SAKARYASPOR
Cihan Topaloğlu
Oğuz Yıldırım (Ali)
Donkor
Erdi Dikmen
Bülent Uzun
Hasan Kılıç
Roshi (Dino),
Sinan Kurt
Murat Cem
Del Valle (Kassongo)
Burak S. (Rotman)
TEKNİK DİREKTÖR:
TURGAY KARSLI (TUNCAY ŞANLI)
KOCAELİSPOR:
GÖKHAN DEĞİR.
OĞUZ CEYLAN
BURAK ÖKSÜZ
EMİR ORTAKAYA
ATİLA TURAN
YUSUF CİHAT
FOFANA (MERT)
AMARAL
CANDEİAS
BERİDZE (BARIŞ)
TANKE
TEKNİK DİREKTÖR:
ERTUĞRUL SAĞLAM
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.