HİÇ KUSURA BAKMA KOMŞU BİZ BU MAÇI A-LA-CAĞ-IZ !

Kocaelispor, tarihi maçta Sakarya’da, tam 12 yıl sonra sahaya çıkıyor. Geçen iki yıl önce 2.Lig finalinde, 6 Şubat depremi için de özel maçta karşılaştığımız Sakarya ile adeta 6 puanlık anlam taşıyan maça çıkıyoruz… 19’da başlayacak maç 28 bin kişilik Adapazarı Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacak…Sakarya Play-Off’tan kopmamak, Kocaelispor yeniden ikinci sıraya çıkmak için bilendi. İlk yarının bu son maçı öncesi Sakarya basınında üretilen haber ve sosyal medyada üretilen yorumlar, ortamı gereksiz yere gerdi…

KOCAELİLİ VE SAKARYALILAR KENDİ MEMLEKETLERİNE KARŞI OYNAYACAKLAR…

Adapazarı Atatürk Stadı’nda oynanacak maç yarın 19.00’da başlayacak. Bu dev derbiyi TRTSpor ve Beinmax 1 canlı yayınlayacak. Kocaelispor’un ilk internet canlı anlatımcısı olan www.kocaeligazetesi.com.tr de canlı anlatımla okuyucularına en detaylı bilgileri verecek… Yeşil Siyahlılar son idmanı dün yaptı ve kampa girdi. Artık söz bitti, tüm sözü futbolcular söyleyecek. Her iki takımda da Sakaryalı olup Kocaelispor’da Kocaelili olup Sakaryaspor’da oynayanlar var…

SAĞLAM VE ŞANLI KADROYU BOZMUYOR

Hafta içi salı günü Bodrum maçında iç sahada yine 1-1 berabere kalarak tepki çeken takımda hedef olan Ertuğrul Sağlam, kadroyu bozmadan Sakarya karşısına çıkaracak. Sadece cezalı Tanke kadroda yerini alırken, Atabey kenara çekilecek. Tuzla deplasmanında 1 kazanan ve kaptan Burak Süleyman’ın penaltı kaçırarak taraftardan tepki aldığı Tuncay Şanlı yönetimindeki Sakaryaspor da kadrosunu koruyacak.

MAÇIN KÜNYESİ:

SAKARYASPOR-KOCAELİSPOR

STAT: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu (28 bin kişi)

YAYIN: TRT Spor… Beinmax 1… www.kocaeligazetesi.com.tr

SICAKLIK: Yaklaşık 5 derece

SAAT: 19.00

MUHTEMEL ONBİRLER:

SAKARYASPOR

Cihan Topaloğlu

Oğuz Yıldırım (Ali)

Donkor

Erdi Dikmen

Bülent Uzun

Hasan Kılıç

Roshi (Dino),

Sinan Kurt

Murat Cem

Del Valle (Kassongo)

Burak S. (Rotman)

TEKNİK DİREKTÖR:

TURGAY KARSLI (TUNCAY ŞANLI)

KOCAELİSPOR:

GÖKHAN DEĞİR.

OĞUZ CEYLAN

BURAK ÖKSÜZ

EMİR ORTAKAYA

ATİLA TURAN

YUSUF CİHAT

FOFANA (MERT)

AMARAL

CANDEİAS

BERİDZE (BARIŞ)

TANKE

TEKNİK DİREKTÖR:

ERTUĞRUL SAĞLAM