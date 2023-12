Çabalar sonuç vermedi! Deplasman yasağı kesinleşti!

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "YAZIKLAR OLSUN! Haftasonu deplasmanda karşılaşacağımız sakaryaspor müsabakasına istineden yapmış olduğumuz tüm girişimler sonuçsuz kalmış, Sakarya İl Spor ve Güvenlik Kurulu tarafından, tarafımıza deplasman yasağı getirilmiştir. Bize bu yasağı getirenlere ve kendi evlerinde deplasman yaşayacaklarını bilerek getirtenlere öncelikle şunu söylemek isteriz ki; Kocaelispor taraftarı, gitmiş olduğu her deplasmanda kendilerine nasıl davranıldıysa karşılığını o şekilde vermiş ve her zaman camiamıza yakışanı yaparak armanın hakkını sonuna kadar savunmuştur. Günümüz şartlarında İstanbul takımlarının birbirlerine rahatça deplasman yapabildiği bu dönemlerde, tarafımıza getirilen deplasman yasağını kesinlikle anlamlandıramıyoruz. Orada olacak olan ortalama 1.400 kişinin güvenliğini sağlayamayan bu kör zihniyet, diğer takım taraftarlarının güvenliğini nasıl sağlıyor bunu da merak ediyoruz. Tarafımızın haftasonu deplasman tribününde olmasına mani olan ve bizlerin orada 90 dakika deplasman tribünün hakkını sonuna kadar vereceğimizin bilincinde olup bu yasağı almamızda emeği geçen her kim varsa hepsini Allah’a havale ediyoruz. Son olarak; sezonun son maçı olan 34. hafta, kendi evimizde karşılaşacağımız sakaryaspor-Kocaelispor müsabakasında da tüm atangalar’ın deplasman tribününde yerlerini almasını büyük bir heyecan ile bekliyor, şehrimizin tüm bürokratlarını da atangalar’ın tribünde olması adına her imkanı sağlamasını istiyoruz."