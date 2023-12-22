"Kulübümüzü kurtarmaya yönelik tekliflere açığız"

TFF 3. Lig takımlarından Darıca Gençlerbirliği yönetiminden devre arası yapılan açıklamada, "Darıca Gençlerbirliği Sportif Faaliyetler A.Ş. 16 Mayıs tarihinde kümede kalması henüz kesinleşmediği halde başkanlarımız Onur Güneri ve Faruk Anaç tarafından büyük fedakarlık ve özveri ile satın alınmıştır. Satın alma süreci öncesinde 90 yıllık güzide kulübümüz, ekonomik olarak zor günler geçirmiş, yönetimsel sıkıntılar yaşamış ve Türk futbol kamuoyunda itibarını kaybetmeye yakın hale gelmişti. Başkanlarımız Onur Güneri ve Faruk Anaç liderliğinde kulübümüz yeni yapılanma sürecine girmiş, kadro planlaması, mali durumun düzeltilmesi, altyapının daha işlevli hale gelmesi gibi önemli hedeflere ulaşmak üzere ciddi çalışmalar yapılmıştır. Ligin ilk yarısının tamamlanması ile birlikte, sportif olarak hedeflediğimiz noktadan uzak olduğumuz aşikardır. Ne yazık ki kulübümüzün geçmiş dönemlerden taşımış olduğu borç yükü sebebiyle zaman zaman ekonomik sıkıntılar yaşamıştır" denildi.