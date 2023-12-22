TFF 3. Lig takımlarından Darıca Gençlerbirliği yönetiminden devre arası yapılan açıklamada, "Darıca Gençlerbirliği Sportif Faaliyetler A.Ş. 16 Mayıs tarihinde kümede kalması henüz kesinleşmediği halde başkanlarımız Onur Güneri ve Faruk Anaç tarafından büyük fedakarlık ve özveri ile satın alınmıştır. Satın alma süreci öncesinde 90 yıllık güzide kulübümüz, ekonomik olarak zor günler geçirmiş, yönetimsel sıkıntılar yaşamış ve Türk futbol kamuoyunda itibarını kaybetmeye yakın hale gelmişti. Başkanlarımız Onur Güneri ve Faruk Anaç liderliğinde kulübümüz yeni yapılanma sürecine girmiş, kadro planlaması, mali durumun düzeltilmesi, altyapının daha işlevli hale gelmesi gibi önemli hedeflere ulaşmak üzere ciddi çalışmalar yapılmıştır. Ligin ilk yarısının tamamlanması ile birlikte, sportif olarak hedeflediğimiz noktadan uzak olduğumuz aşikardır. Ne yazık ki kulübümüzün geçmiş dönemlerden taşımış olduğu borç yükü sebebiyle zaman zaman ekonomik sıkıntılar yaşamıştır" denildi.
22 Ara 2023 - 15:35- Spor Güncelleme:
"Kulübümüzü kurtarmaya yönelik tekliflere açığız"
TFF 3. Lig takımlarından Darıca Gençlerbirliği yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kulübün ekonomik sıkıntılar yaşadığı ifade edilerek, "Kulübümüzün geleceğini kurtarmaya yönelik olarak satın alma, ortaklık, yatırım gibi teklifleri değerlendirmeye alacağımızı, kulübümüzün menfaatlerini göz önünde bulundurarak en iyi teklif ile bu süreci tamamlayacağımızı, ligin ikinci yarısında daha güçlü Darıca Gençlerbirliği oluşturacağımız bildiririz" denildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.