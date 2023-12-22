Park halindeki araçların camlarını kıran zanlı tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince dün yakalanan F.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
"Mala zarar verme" suçlamasıyla Kocaeli Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
Karabaş Mahallesi'nde 20 Aralık'ta, açık otoparkta park halindeki araçlarının camlarının kırık olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti.
Olay yerine gelen polisler, 35 aracın camlarında hasar olduğunu tespit etmişti. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu kimliği belirlenen şüpheli dün gözaltına alınmıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.