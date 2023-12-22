Bakan Mehmet Şimşek 'Borsa bir oyun alanı değil' diyerek uyardı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul'un 150'nci yıl dönümü programında konuştu.
Bakanı Şimşek, Borsa İstanbul ile benzer ülke borsaları arasında mesafe olduğunu belirttiği konuşmasında, “Borsa bir oyun alanı değildir” dedi.
Şimşek, "Finansal istikrarın sağlanmasında ivme kazandık. OVPnin hedeflerinden biri sermaye piyasalarını derinleştirmek. Önümüzdeki dönemde OVP ile öngörülebilirlik artacak" ifadelerini kullandı.
Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Makrofinansal istikrar pekişiyor. Son aylarda hemen hemen her alanda programa bir güven var. TL varlıklara ciddi bir talep var.
'AYLIK ENFLASYONDA İVME KAYBI HIZ KAZANACAK'
Bir sihirli değnek varsa şudur, biz birikimlerimimizi yatırım, istihdam, üretim ve ihracata yönlendireceksik mutlaka fiyat istikrarını sağlamamız lazım. Bu yönde çok ciddi ilerleme var. Aylık enflasyonda ivme kaybı söz konusu. Bu 2024'te daha da ivme kazanacak. Ekonomimiz dünyaya oranla daha hızlı büyüyecek."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
ramco - Ekonomimiz dünyaya oranla daha hızlı büyüyecek."
YAŞASIN DÜNYA BİR DAHA BİZİ KISKANACAK
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.